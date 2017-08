Avis d’appel a candidatures pour l’attribution d’un (01) collège d’enseignement général en location vente a realiser par l’Etat

1. Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale à travers l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE). Le Gouvernement a l’intention d’utiliser une partie de ce Don pour la promotion de l’enseignement privé à travers la construction de cinq (05) collèges d’enseignement général (CEG) et de cinq (05) lycées qui seront attribués à des promoteurs privés en location- vente.

2. Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), président du comité de pilotage du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) invite par le présent avis, les personnes physiques ou morales à présenter leurs propositions sous plis fermés pour l’attribution des établissements en location-vente.

3. La présente attribution concerne un (01) CEG en un (01) lot à octroyer à des promoteurs privés en location-vente et qui remplissent les critères d’éligibilité. Ledit CEG sera construit dans la région du Centre-Est.

4. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le désirent peuvent obtenir les renseignements complémentaires auprès du Projet d’Amélioration de l’accès et de la qualité de l’Education sis à l’Immeuble SIRIMA, Boulevard Charles de Gaulle en face de l’agence BSIC Wemtenga, parcelle 14, lot 2110, section EW, porte n° : 2353, 2ème étage, Téléphone : (+226) 25 36 23 30.

5. Un jeu complet du dossier de candidature peut être consulté ou retiré contre paiement d’une somme forfaitaire de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA, par tout candidat intéressé, au secrétariat du Projet d’Amélioration de l’accès et de la qualité de l’Education sis à l’Immeuble SIRIMA, Boulevard Charles de Gaulle en face de l’agence BSIC Wemtenga, parcelle 14, lot 2110, section EW, porte n° : 2353, 2ème étage.

6. Les candidatures sous plis fermés seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général du MENA, président du comité de pilotage du PAAQE et porteront, au coin supérieur gauche les mentions suivantes :

“Avis d’appel à candidature pour l’attribution d’un(01) établissement d’enseignement général en location-vente ; à n’ouvrir qu’en séance publique ”.

7. Les candidatures seront déposées au secrétariat du Projet d’Amélioration de l’accès et de la qualité de l’Education sis à l’Immeuble SIRIMA, Boulevard Charles de Gaulle en face de l’agence BSIC Wemtenga, parcelle 14, lot 2110, section EW, porte n° : 2353, 2ème étage, Téléphone : (+226) 25 36 23 30 au plus tard le xxxx 2017 à 9 heures

8. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 9 heures 10 minutes dans la salle de réunion de la Cellule du Projet d’Amélioration de l’accès et de la qualité de l’Education sis à l’Immeuble SIRIMA, Boulevard Charles de Gaulle en face de l’agence BSIC Wemtenga, porte n° : 2353, 2ème étage, Téléphone : (+226) 25 36 23 30, en présence des candidats qui voudraient y assister.

Ouagadougou, le…………………….

Dr Yombo Paul DIABOUGA

Officier de l’Ordre national