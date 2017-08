L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Burkina Faso recrute un consultant, ingénieur en génie civil

1. Contexte

Le Bureau pays de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Burkina

Faso met en œuvre un projet de renforcement de la sécurité des frontières au Burkina

Faso, grâce à un financement du Gouvernement du Japon. Dans le cadre dudit projet, l’OIM envisage mener une évaluation des besoins de la Police des Frontières en termes de réhabilitation et d’équipement du poste de police frontière (PPF) de Kantchari (Province de la Tapoa, Région de l’Est). A cet effet, l’OIM recrute un consultant, ingénieur en génie civil.

2. Mission et responsabilités du consultant

Sous la supervision de la chargée de projet en coordination avec la Direction de la Police des Frontières (DPF) et la Direction du Matériel et du Budget (DMB), le consultant évaluera les besoins de réhabilitation (bâtiments) et d’équipement (électricité) du PPF de Kantchari.

Plus spécifiquement, il devra :

évaluer les besoins de réhabilitation et d’aménagement des locaux du PPF de

Kantchari ;

évaluer les besoins d’équipement en électricité du PPF de Kantchari ;

établir un état exhaustif et définitif quantifié et chiffré des besoins de

réhabilitation et d’équipement d’électrification solaire ;

identifier les meilleures solutions aux différents besoins identifiés tenant compte

des opportunités, de la faisabilité et du budget disponible du projet ;

quantifier la solution retenue et réaliser les estimations budgétaires ;

rédiger et présenter un rapport provisoire des besoins du PPF suivi d’une analyse,

de propositions de solutions techniques et de recommandations ;

recueillir et intégrer les observations, amendements et propositions des acteurs

pour le rapport final ;

élaborer un dossier technique pour la réhabilitation du PPF (dossier d’appel

d’offre) en lot(s) suivant les besoins identifiés ;

élaborer un dossier technique (dossier d’appel d’offre) pour l’aménagement du

bâtiment du PPF de Kantchari devant accueillir les équipements informatiques ;

prendre en compte les observations, amendements et propositions des acteurs pour

la finalisation des dossiers techniques (dossiers d’appel d’offre) ;

contribuer à l’évaluation des offres des soumissionnaires et à la sélection des

prestataires ;

suivre et contrôler l’exécution des travaux sur le terrain ;

rédiger les rapports et procès-verbaux de suivi et de contrôle des travaux ;

préparer et participer à la réception provisoire et définitive des travaux.

Le consultant fournit les livrables suivants à la chargée de projet :

le rapport d’évaluation des besoins de réhabilitation et d’équipement du PPF ;

les dossiers techniques de réhabilitation et d’équipement (dossiers d’appel

d’offre) ;

les rapports et les PV de suivi et de contrôle des travaux ;

le plan d’électrification réalisé par l’entreprise ;

les PV de réception provisoire et définitive des travaux.

Pour le dossier technique, le consultant établit un projet définitif sur la base des

remarques et des modifications souhaitées par les parties prenantes au projet. Le dossier technique à livrer à la fin de l’évaluation, comprend le plan de situation, un plan d’implantation des ouvrages (les plans, élévations et coupes nécessaires des ouvrages tant existants qu’à ériger à l’échelle jugée pertinente), un descriptif détaillé des matériaux extérieurs et des matériaux intérieurs, une estimation descriptive du coût prévisionnel des travaux, aux prix en vigueur sur la base d’un métré des superficies et volumes, une estimation de la durée du chantier, le descriptif et explicatif des aspects techniques fondamentaux (stabilité, physique du bâtiment, toute autre information utile à la bonne compréhension du projet) et un dossier d’appel d’offre.

3. Nature et durée de la mission

La mission est une prestation de service intellectuelle et technique. La durée de la

mission est en fonction du planning d’exécution des travaux du chantier et se calculera en Homme/Jour sur la base des jours effectifs de travail, en fonction du niveau d’exécution réelle des travaux sur le terrain.

4. Profil et compétences souhaitées

Le candidat devra répondre au profil suivant :

diplôme d’ingénieur de conception en génie civil, spécialisé en infrastructures

avec une expérience pratique avérée de quatre (04) ans au moins ;

avoir des compétences en énergie solaire ;

maîtrise des législations, normes et procédures nationales en matière de réalisation

d’infrastructures et d’équipement ;

connaissance approfondie du contexte sécuritaire burkinabè ;

expérience avérée dans la réalisation ou l’évaluation d’infrastructures et

d’équipements sécuritaires ;

capacités de travail en équipe et sous pression.

5. Dossier de candidature

Le dossier de candidature comprend :

une lettre de motivation ;

un curriculum vitae n’excédant pas quatre pages avec trois personnes de référence

pouvant témoigner de l’exécution de travaux similaires ;

une liste de références de trois prestations similaires portant sur les trois dernières

années ;

une offre technique comprenant la compréhension de la mission, la méthodologie

de travail et un projet de plan de travail (planning détaillé) ;

une offre financière détaillée.

Le candidat retenu devra fournir en complément de dossier, une copie du diplôme exigée, des copies des contrats des trois dernières prestations similaires et une police d’assurance maladie.

6. Evaluation des offres

L’évaluation des offres se fera sur la base des critères et principes de l’OIM et seuls les candidats retenus seront contactés. L’OIM se réserve le droit de ne donner aucune suite à cette annonce.

7. Dépôt des dossiers

Les dossiers seront reçus par mail à burkinavacancies@iom.int ou sous pli fermé à l’OIM sis à Ouaga 2000 au plus tard le vendredi 18 août 2017 à 16 heures 30 minutes, délai de rigueur.