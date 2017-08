Ministère de l’éducation nationale : Une session pour évaluer les performances des projets et programmes

Dans le cadre global de la recherche de l’efficacité dans la gestion des projets et programmes et afin de rendre plus visibles leurs effets et impacts sur le développement, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a procédé du 17 au 27 juillet 2017, à l’évaluation des performances des projets et programmes sous sa tutelle technique. Au total 11 projets sont soumis à cette évaluation dont 8 en cours d’exécution, un en phase de clôture et 2 en démarrage.

Pour ce faire, un comité technique d’évaluation a été mis en place par l’arrêté ministériel N°2016-271/MENA/SG/DGESS du 28 décembre 2016. Cet arrêté détermine les attributions, la composition et le fonctionnement de l’assemblée sectorielle et du comité technique d’évaluation. En application des dispositions du décret N°2010-741/PRES/PM/MEF du 08 décembre 2010 portant organisation des AG des projets et programmes au Burkina Faso.

Le comité technique d’évaluation s’est appuyé sur les critères d’évaluation définis par arrêté N°2014-000378/MEF/SG/DGEP du 17 octobre 2014 portant fixation des critères d’évaluation des performances, de notation et de classification des projets et programmes. Ces critères sont assortis d’indicateurs fixés suivant les différentes phases des projets ou des programmes (en démarrage, en exécution et en clôture).

Pour le présent exercice, les critères retenus sont : l’efficacité évaluée à 75% et la bonne gouvernance évaluée à 25%. Le présent exercice concerne les années 2015-2016. La note globale de l’évaluation est obtenue en faisant la moyenne arithmétique des notes de 2015 et de 2016.

Au nombre des projets et programme en cours d’exécution :

• le projet cantines scolaires,

• le projet de construction et d’équipement de salles de classes dans les écoles primaires publiques,

• le projet d’appui de l’éducation de base et à l’alphabétisation par l’éclairage, le programme de pays du PAM,

• le projet de développement de l’enseignement de base,

• le projet d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation,

• le projet écoles satellites et centres d’éducation de base non formelle,

• le projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue franco-arabe,

• le projet d’appui aux comités de gestion d’école (en phase de clôture)

• Le projet d’appui au programme de développement stratégique de l’éducation de base (en phase de démarrage)

• Le projet de construction d’infrastructures éducatives financées par le japon (en phase de démarrage).

L’objectif général de l’assemblée sectorielle est d’évaluer les performances des projets et programmes au niveau sectoriel. De les classer selon des critères prédéfinis dans les trois catégories suivantes : vert, orange et rouge.

Les participants en présence du SG du MENA, s’attelleront à faire le bilan d’exécution des années écoulées des projets et programmes, d’adopter après amendement le rapport provisoire d’évaluation soumis par le comité et de prendre des recommandations susceptibles de dynamiser et rationaliser la mise en œuvre des projets et programmes.

Il est attendu, à l’issue de cette session, de faire connaitre les performances de chaque projet et programme, d’élaborer des recommandations et d’adopter le rapport d’évaluation des projets et programmes.

Ernestine W. OUEDRAOGO (stagiaire)

Lefaso.net