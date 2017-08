Programme de l’Assomption 2017 au Sanctuaire Notre Dame de Yagma

L’Assomption du jubilé d’Albâtre du sacerdoce ministériel au SNDY

Du 09 au 13 août 2017 : Pentenaire préparatoire

14 août 2017 : Veillée de prière

18h00 – 18h30 : Vêpres solennelles

18h 30 à 20h00 : 1er enseignement

Thème : « le prêtre selon le laïc dans sa collaboration à son ministère » (Mme SANOU/ SEGUEDA Isabelle Irène et M. DIPAMA Maurice)

20h00 – 21h30 : Célébration Communautaire du Sacrement des malades

21h30 à 23h00 : 2ème enseignement

Thème : « Des figures des trois (03) premiers prêtres que retenir pour l’église famille de Dieu au Burkina Faso » (Ab Jacques SIDIBE)

23h00 à 24h00 :Procession Mariale aux flambeaux (mystère joyeux)

Les litanies de la TSVM

15 août 2017 : Jour de l’Assomption

Avec indulgence plénière

07h 30 : Mise en place terminée de l’Assemblée liturgique. Organiste-Chant

07h40 : Accueil

07h50 : Chapelet du mystère du jour (mystère glorieux) (par les cinq groupes de la procession mariale)

08h30 - 9h00 : Catéchèse publique : Présentation des perspective au sujet du centenaire et de la cause de béatification du Cardinal Paul ZOUNGRANA (Cardinal Philippe/ V. E. chargé de la Pastorale diocésaine : Abbé TAPSOBA Modeste)

09h15 : Célébration Eucharistique (Procession d’offrandes couple jubilaire du Comité de vocation et enfants) ; 2 Petits séminaristes ; 2Grands séminaristes + 2représentants de la fragilité humaine.

Gloria et AG dansés

La procession mariale sera assurée par 5 groupes à savoir :

1°) La fraternité sacerdotale

2°) Les religieux (ses)

3°) Les femmes catholiques

4°) Les jeunes en état de vocation,

5°) Les anciens séminaristes

Après la Messe, Adoration silencieuse et individuelle à la BNDY

17h00 : Vêpres

JOYEUSE ASSOMPTION

Fait au SNDY, le 23 juillet 2017

Le Recteur