La chronique du coach : Prenez la Responsabilité de Votre Vie !

“La vie interroge chaque Homme et chaque Homme ne peut répondre à la vie qu’en répondant de sa vie ; à la vie on ne peut répondre qu’en se montrant Responsable” Frankl

Cette citation est tellement pertinente ! Pour répondre à la vie on ne peut que répondre de sa vie, pas de la vie d’autrui, mais de sa vie.

Un leader c’est un homme ou une femme Responsable.

C’est ici toute la valeur du sens du leadership personnel qui consiste à prendre à 100 % la responsabilité de sa vie.

J’ai toujours été passionné par le fait de voir quelqu’un croître, grandir et devenir meilleur qu’il ne l’était.

Ma plus grande récompense en tant que formateur par exemple, était d’entendre un participant à l’une de mes formations donner le témoignage de comment la formation avait changé sa vie ou l’avait aidé à mieux comprendre un aspect important de sa vie.

L’accompagnement vers le succès est l’un de mes plus grands centres d’intérêt.

Transmettre des connaissances est chose aisée pour moi et pendant longtemps, cela me satisfaisait amplement.

En effet, je savais savourer ces moments de derniers jours de formation pendant lesquels les participants me complimentaient sur la qualité de la formation donc sur la qualité de ma prestation de formateur.

Mais au fil des années et des sessions de formations, souvent avec les mêmes personnes si enthousiastes à la fin des sessions précédentes, je constatais que le changement de comportement ne suivait pas. Pour une grande majorité, la formation restait information et donc n’impactait ni leur vie privée, ni leur vie professionnelle.

Cette période a coïncidé avec le moment où j’avais pris la résolution de découvrir le but de ma vie, c’est-à-dire ma raison d’être car, en effet, j’étais joyeux après chaque session de formation certes, mais je n’étais pas heureux.

J’ai donc entrepris de faire cette démarche de découvrir le sens de ma vie, convaincu que travailler à accomplir ce but donnerait une direction, une raison et me conduirait à la Réussite.

"Il n’y a pas de répétition : vous n’avez qu’une vie sur terre, donc prenez-la en main et efforcez-vous d’être remarquable". Anita Roddick

Devenir 100% responsable de sa vie est une nécessité pour tous car, j’en suis convaincu, nous méritons tous d’être heureux. Pour être heureux, il nous faut connaître nos valeurs, découvrir le pourquoi de notre vie et définir nos missions essentielles.

Prendre le leadership de notre vie nous positionne clairement aussi pour être leader dans la vie. En effet, le véritable leadership interactif commence par le leadership personnel. Car aucune vision pour un groupe ou une organisation quelconque ne provient du néant. Elle vient toujours de la vision d’un individu.

Pour obtenir l’engagement des autres, un leader doit leur vendre une vision et cette vision est une émanation de sa propre vision personnelle.

C’est pour cela que tout leadership est basé sur une vision qui, si elle n’est pas enracinée dans la vision personnelle du leader, aura du mal à rayonner.

Mon souhait est que ces chroniques vous motivent à commencer cette belle aventure, votre aventure, l’aventure d’une existence exaltante, pleine de vie, de défis et de succès, l’aventure de devenir leader de votre vie.

Une vie à la fin de laquelle vous pourrez vous retourner, regarder en arrière et dire tout simplement : « Je suis fier de ce que j’ai fait de ma vie ».

Car votre vie aurait eu du sens pour vous et du sens pour des centaines voire des milliers de personnes de votre génération.

Tous leaders, c’est possible ! Devenir leader c’est possible et ça commence par vous. Cela commence par prendre la Responsabilité de Votre Vie.

