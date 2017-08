Ville de Gaoua : 200 cartons d’œufs saisis

La direction provinciale des ressources animales et halieutiques du poni a saisi le samedi 05 Août 2017 200 cartons d’œufs en province de la côte-Ivoire.Cette saisie intervient alors qu’une loi au Burkina Faso interdit l’importation, la commercialisation des œufs et de la volaille.

200 cartons d’œufs soit 84000 œufs, c’est le butin saisi par le service départemental des ressources animales et Halieutiques du Poni ce samedi 05 Août 2017.Cette saisie s’est faite grâce à la coopération avec le service des douanes de Diébougou. Selon Magazi Maka, transporteur sur l’axe Gaoua-Ouagadougou, ces œufs sont arrivés de la côte d’ivoire depuis le jeudi et avec pour destination finale Ouagadougou.

Le transporteur dit être contacté par un particulier pour le transport de ces œufs. Après avoir quitté Gaoua pour la capitale Burkinabé le vendredi 04 Août, il sera intercepté par la douane de diébougou. « Depuis hier, ils m’ont demandé de donner les papiers, je me suis expliqué en vain, ils m’ont dit de revenir à Gaoua pour prendre un laisser passer géo-sanitaire. »le conducteur d’environ 35 ans rebrousse chemin en compagnie du chef de douane. Et c’est aux environs de 12h que le particulier se présente au service départemental pour les papiers demandés. « Après le contrôle ils m’ont dit de décharger car l’importation est interdite. »

Le directeur régional des ressources animales assure que pour se protéger ou éviter la propagation de la grippe aviaire au Burkina faso une loi portant interdiction provisoire d’importation, de distribution et de commercialisation des volailles, de poussins d’un jour, de viande, d’œufs et de plumes originaires du Ghana et de la côte d’ivoire a été votée en 2015. Docteur Traoré soutient que la grippe aviaire est une maladie mortelle et sa propagation est chez la volaille comme chez l’homme. « Certains virus sont très dangereux et très mortel chez les humains. »

Au regard du danger que nous courrons, M.Traoré lance un appel à une synergie d’action pour éviter qu’elle ne fasse des victimes. Ces 84000 œufs ont été incinérés et enfuis.

En rappel la dernière saisine dans cette région remonte au 12 juillet 2017 avec 174 poussins en provenance du Ghana. En début d’année également 10.000 poussins en provenance de la côte d’ivoire avaient été saisis et incinéré.

Dalou Mathieu Da correspondant régional

