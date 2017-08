Affrontement dans un site d’orpaillage : Un mort et des blessés graves

|

Le divorce est désormais consommé entre orpailleurs et autochtones de Loto, village situé à 3km de la commune de Diébougou dans le sud-ouest. Un affrontement est intervenu le vendredi 04 Août 2017 sur le site d’orpaillage de Loto .La situation est revenue au calme après l’intervention des autorités régionales.

Un mort, 10 blessés dont deux graves transférés au centre hospitalier universitaire sourô Sanou de Bobo-Dioulasso et des engins roulants, des boutiques, des hangars ont été incendiés .C’est le (...)

The U.S. Embassy in Ouagadougou, Burkina Faso is seeking individuals for the position of one Plumber Foreman in the Facilities Management Section. Opening (...)

The U.S. Embassy in Ouagadougou, Burkina Faso is seeking individuals for the position of one Maintenance and Repair Technician in the Facilities Management Section. Opening (...)