La commune de Loumbila a abrité ce jeudi 3 août 2017, la cérémonie officielle de sortie de la 6ème promotion des élèves de l’Institut national des hautes études internationales (INHEI). C’était sous le patronage du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l’extérieur, Alpha Barry et le parrainage du Président directeur général de Abdoul’ Service international, Abdoul Ouedraogo.

« Diplomatie et sécurité », est le nom de la 6ème promotion des élèves de l’Institut national des hautes études internationales (INHEI). Leurs diplômes d’Etudes supérieures en diplomatie et relations internationales (DESDRI) en main, après deux années de formation (2015-2017), les 18 nouveaux venus dans le paysage diplomatique (trois auditeurs libres) se sont spécialisés dans trois options : la Politique internationale (09), le Droit international (07), et l’Economie et finance internationales. Pour le porte-parole des lauréats, Taba Doyé, ce jour marque le couronnement de deux années d’efforts et de sacrifices qui leur ont permis de bénéficier d’une formation « humaine et professionnelle de qualité ».

Le porte-parole de la promotion « diplomatie et sécurité », Taba Doyé

Cela grâce aux efforts de leurs professeurs, de l’administration de l’INHEI et des plus hautes autorités du pays en l’occurrence le ministre en charge des Affaires étrangères et le Président du Faso. Sans pour autant oublier cet homme de caractère, pragmatique, acteur du développement, Abdoul Ouédraogo, représenté par Yacouba Barry, qui a bien voulu parrainer cette 6ème promotion. L’occasion était bonne pour le diplomate Doyé de soumettre quelques doléances dans le souci d’améliorer la formation à l’institut. Il s’agit de rendre opérationnel avec toutes les commodités le site de l’INHEI, opérationnaliser le Centre d’excellence de l’institut, accompagner les auditeurs libres pour leur insertion dans le marché de l’emploi.

100% comme taux de réussite

Les officiels à la cérémonie

Dans le même élan, Dr Didace Gampiné, Directeur général de l’INHEI, a souhaité l’achèvement des travaux de construction du bâtiment administratif et de son équipement, la construction et l’équipement des logements et du restaurant des étudiants, l’acquisition d’un car de plus grande capacité pour le transport des étudiants, la sécurisation du site de l’institut. Selon lui, au fil des années, l’INHEI s’enracine et se positionne dans la formation des cadres pour servir la diplomatie burkinabè. « Année après année, promotion après promotion, lentement mais sûrement, notre rêve de nous approprier pleinement la formation de nos cadres, à l’image de toutes les autres grandes écoles de formation professionnelle se réalise », a-t-il indiqué.

Le palmarès de cette promotion sortante est exceptionnel avec un taux de succès de 100%(une mention Très Bien et 17 mentions Bien). La moisson n’a pas été médiocre non plus du côté des étudiants de la première année. Avec 23 étudiants tous admis en deuxième année.

Le DG de l’INHEI lors de la remise des diplômes

Le ministre Alpha Barry, patron de la cérémonie a félicité les nouveaux diplomates qui viennent renforcer son département avec leurs compétences. Il a pris bonne note des doléances formulées par les lauréats du jour et le Directeur général de l’institut. Tout en promettant les traiter avec diligence, il a rappelé que cette année a été difficile en raison du climat (social, sécuritaire) qui prévaut dans le pays. Son département a dû se départir de 4 milliards de FCFA au profit d’autres secteurs prioritaires.

Marcus Kouaman

Lefaso.net