Bobo-Dioulasso : Le ministère de la jeunesse outille des acteurs sur la gestion du transfert de compétence en matière de jeunesse

Le ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles tient les jeudi 03 et vendredi 04 Aout 2017 à Bobo-Dioulasso, un atelier régional sur le transfert des compétences et des ressources de l’État aux collectivités territoriales en matière de jeunesse au Burkina Faso. Cet atelier se tient sous le thème : « Rôle des collectivités territoriales dans l’exercice des compétences et la gestion des ressources transférées en matière de jeunesse » et vise à contribuer à une harmonisation de la compréhension des différents acteurs sur le transfert des compétences et des ressources en matière de jeunesse.

Conformément à l’esprit de la décentralisation en cours dans notre pays, il a été adopté le décret n•2009-105/PRES/PM/MATD/MCTC/MJE/MSL/MEF/MFPRE du 03 mars 2009 portant transfert des compétences et des ressources de l’État aux communes dans les domaines de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Selon le Directeur Général de la jeunesse et de l’éducation permanente, Larba Pilga, dans le domaine de la jeunesse, ce transfert s’est matérialisé entre autres par l’adoption en 2009, d’un protocole d’opérations entre l’État et les communes ; l’allocation annuelle de ressources financières aux quarante-cinq (45) communes urbaines pour la réalisation des activités de promotion de jeunesse ; la mise à disposition des agents du ministère en charge de la jeunesse aux collectivités et la signature en 2016, de l’arrêté interministériel portant adoption du protocole-type d’opérations entre l’État et les régions.

Aussi a-t-il souligné qu’en dépit de ce transfert, force est de constater que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre ne se sont pas totalement approprié le processus, d’où les difficultés de mise en œuvre dudit transfert.

C’est ainsi que, au regard de ce qui précède, et dans l’optique d’avoir une même compréhension des termes du décret ci-dessus cité, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP) organise des ateliers de concertations régionales sur le transfert des compétences et des ressources aux collectivités en matière de jeunesse. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

