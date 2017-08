Obtenir un stage au Burkina Faso : Un parcours du combattant

Obtenir un stage en entreprise relève d’un parcours du combattant. Même dans les structures de l’Etat, ce n’est pas chose aisée. Les témoignages fusent de partout quand on évoque le sujet. Les étudiants qui ont la chance d’en obtenir à la première demande ne courent pas les rues. Il faut avoir une recommandation pour espérer être reçu pour un entretien à la première tentative. A qui la faute ?

Les responsabilités sont partagées. Quand nous approchons les étudiants, ils rejettent tous la faute sur leurs établissements de formation et les entreprises.

Selon eux, les établissements ne respectent pas les promesses qu’ils font dans leurs publicités. Certaines écoles y mentionnent l’obtention immédiate de stages et de contrats auprès de structures partenaires.

En ce qui concerne les entreprises, la majorité des jeunes approchés déplorent le fait qu’elles ne prennent pas un nombre conséquent de stagiaires. Il y a des entreprises qui demandent une expérience aux candidats au stage. Aussi, dès qu’il y a un stagiaire, des agents du service laissent tout entre les mains de ce dernier. Il y a enfin le fait que des entreprises transforment les stagiaires en faiseurs de café.

Du coté des écoles, la faute est plutôt rejetée sur les étudiants qui selon eux, gâchent leurs chances quand on les aide à obtenir les stages. Certains demandent des rémunérations, et pensent qu’ils seront traités comme des enfants. Oubliant que c’est en forgeant que l’on devient forgeron. Comment apprendre sur le terrain quand on se plaint de travailler beaucoup ? Et quand une entreprise à fait une expérience douloureuse avec les étudiants d’un institut, il est difficile pour elle de recevoir d’autres venant de ce même institut. Ainsi, la chance est gâchée pour ceux qui iront faire une demande.

Dans un institut de la place, l’administration n’octroie que 2 conventions de stage. Selon elle, c’est pour que les étudiants sachent qu’il faut du sérieux dans la recherche des stages et pour éviter de faire une distribution automatique. Ce qui n’est pas du goût des étudiants. Ils affirment qu’en deux tentatives, ce n’est pas évident et quand les deux conventions sont épuisées, il n’y a plus de document de l’administration qui accompagne la demande. Sans ce document, la demande des étudiants n’est pas crédible. Car ne comportant pas de cachet de l’établissement.

Une entreprise approchée rejette la faute sur les étudiants. Le responsable explique : « les étudiants restent souvent sur des préjugés au lieu de faire eux-mêmes leurs expériences. Il suffit qu’ils entendent dire que dans telle entreprise les responsables harcellent les étudiantes et c’est parti. Certains quand ils arrivent, nous font vivre de mauvaises expériences, ce qui nous dissuade à prendre plusieurs stagiaires à la fois. Sans compter le fait que presque tous ne savent rien faire quand ils arrivent. Même pas utiliser une photocopieuse. Dans ces circonstances, on se retrouve à faire du baby-sitting, ce qui ralentit nos rendements », ajoute-t-il.

Théophile MEDA dit avoir pris 15 mois pour rassembler ce qu’il aurait pu faire en quelques semaines. Sur une dizaine de demandes de stage déposées, juste deux entreprises l’ont rappelé. Ayant refusé de travailler à temps plein, 6 jours sur 7, à des heures tardives, il fallait faire des prospections. Il a été remercié et a dû recommencer à zéro.

Les jeunes devraient se battre pour faire bonne impression et ne pas se cramponner sur ce qu’ils apprennent dans les amphis. Nous sommes dans un monde de concurrence où le moindre petit détail fait la différence et fait basculer les choses.

Ne dit-on pas que la main qui demande est toujours en bas !!!

