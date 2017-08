Lutte contre les inégalités : La coalition nationale des organisations de jeunesse mène le plaidoyer

Les jeunes Burkinabè, à l’image de la plupart de ceux du continent africain subissent des inégalités dans plusieurs domaines. La célébration de la journée internationale de la jeunesse devrait permettre de trouver des solutions à cette question. Mais, au Burkina, elle est traditionnellement organisée par le gouvernement avec une faible et inefficace concertation des jeunes eux-mêmes. Composée d’une quarantaine d’associations et structures, la Coalition nationale des organisations de la jeunesse du Burkina veut contribuer à changer la donne. Avec soutien de l’ONG Oxfam, ces différentes structures se sont coalisées pour mieux défendre leur cause. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’atelier organisé, du 10 au 12 aout 2017, à Ouagadougou. Il s’agit de conduire un plaidoyer commun contre les inégalités subites par les jeunes au Burkina Faso.

Le coordonnateur de la coalition invite les autorités à jouer leur partition

Cet atelier avait pour objectif de lancer un plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives afin de réduire les inégalités auxquelles la jeunesse burkinabè est confrontée. Les participants sont pour la plupart des jeunes venus de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et Koudougou pour approfondir la réflexion qui a commencé depuis plus d’une année. « Le plaidoyer a porté sur les inégalités en matière d’éducation, de santé, de discrimination identitaire, d’autonomisation des jeunes femmes, d’accès aux ressources, de participation citoyenne, d’emploi », a précisé Souleymane Kaboré, coordonnateur de la coalition.

Un groupe de travail présentant les fruits de ses réflexions

Divisés en groupes de travail, les participants à l’atelier ont identifié quelques inégalités aux font face les jeunes, et proposé des solutions. Si le premier jour a été consacré à la concertation de jeunes entre eux, le second fut l’occasion de mener un dialogue entre la coalition et les autorités politiques et administratives, leurs alliés potentiels pour gagner le combat contre les inégalités. « Nous attendons des autorités qu’ils travaillent pour une meilleure adéquation entre l’offre de formation et la demande sur le marché de l’emploi », a confié Souleymane Kaboré.

Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux autorités et l’opinion publique de mieux appréhender les inégalités auxquels font face les jeunes. Toute chose qui permettra de combattre plus efficacement le phénomène. Elle visait également à permettre aux jeunes de comprendre davantage leur rôle. Ainsi, ils pourront développer et défendre des propositions visant à améliorer la participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques et dans le processus de développement local.

Moussa Diallo

Lefaso.net