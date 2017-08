Tentative d’assassinat de Inoussa Kanazoé : Moussa Kouanda a été inculpé

Les carottes sont-elles cuites pour Moussa Kouanda, l’ex-associé de l’homme d’affaires, Inoussa Kanazoé et consul honoraire de la Côte d’Ivoire au Burkina Faso ? Pour sûr, il y a du nouveau dans cette affaire que l’on pourrait qualifier de retournement de situation. En effet, soupçonné d’avoir ourdi un complot pour assassiner le patron de Kanis international, Moussa Kouanda avait été entendu par la gendarmerie de Boulmiougou durant tout l’après-midi du 29 juin avant d’être mis en garde à vue le même jour. Libéré le 3 juillet dernier, il a été de nouveau entendu, cette fois-ci par le juge qui l’a officiellement inculpé.

Pour le petit rappel, Inoussa Kanazoé et quelques collaborateurs ont été interpellés le 19 avril dernier par la gendarmerie. Et c’est au cours d’une conférence de presse animée le 24 avril par le procureur du Faso, Mme Maïza Sérémé, que les chefs d’inculpation ont été dévoilés à la presse. L’homme d’affaires était poursuivi pour faux et usage de faux en écriture de commerce, tromperie du consommateur, fraude fiscale, abus de confiance aggravée, usage frauduleux de numéro IFU, blanchiment de capitaux, etc. La croix était bien lourde à porter.

Montés au créneau pour dénoncer un complot ourdi contre M. Kanazoé, des individus pointaient déjà du doigt Moussa Kouanda, l’ex-associé Moussa Kouanda. Ils lui reprochaient d’être derrière toute cette mise en scène. Le débat battait toujours son plein lorsque le 24 mai, la presse a été informée de la liberté sous caution de P-DG de Kanis international. Ce dernier aurait déboursé la bagatelle de 700 millions de francs CFA pour recouvrer sa liberté provisoire.

En attendant que la justice débroussaille davantage cette affaire, espérons qu’elle ne subira pas de pression de certains pontes du pays, comme l’avait si bien confié le capitaine Lompo Youmandia de la Compagnie de gendarmerie du Kadiogo, lors de la conférence de presse sur les chefs d’inculpation qui pesaient sur Inoussa Kanazoé. Pour l’instant vu le statut de Consul honoraire de la Côte d’Ivoire du prévenu, la procédure serait en cours pour le dépôt de Moussa Kouanda à la maison d’arrêt.

