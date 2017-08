OUAGA FILM LAB 2017 – 10 projets de film sélectionnés

A l’ombre d’Elimane, un projet de film documentaire de Hamedine KANE (Sénégal), produit par Rama THIAW de Boul Fallé Images (Sénégal)

Agoodjie, un projet de film de fiction de Félicien M. ASSOGBA (Bénin), produit par Fredy Boris AGBLO de F-MEDIA (Bénin)

Bori Bana, un projet de film de fiction de Joël AKAFOU (Côte d’Ivoire), produit par Floriane ZOUNDI (Burkina Faso) de Merveilles Production (Bénin)

Dia, un projet de film de fiction de Achille Ronaïmou (Tchad), produit par Faissol GNONLONFIN (Bénin)

Duba, Les charognards, un projet de film de fiction de Eric Hervé R. LENGANI (Burkina Faso), produit par Moustapha SAWADOG0 de Racines Productions (Burkina Faso)

Garderie nocturne, un projet de film documentaire de Moumouni SANOU (Burkina Faso), produit par Lamissa OUATTARA des Films du Djabadjah (Burkina Faso)

Imagine This, un projet de film d’animation de Sade ADENIRAN (Nigeria), produit par Belinda YANGA-AGEDAH de Sades World Films Ltd (Nigeria)

Les graines de la violence, un projet de film documentaire de Aicha MACKY (Niger), produit par Ousmane SAMASSEKOU (Mali) de Tabous Production (Niger)

Les voix africaines des stades, un projet de film documentaire de Aliou GOLOKO (Sénégal), produit par Lamine DIOUF de Karoninka (Sénégal)

Terre Jaune, un projet de film documentaire de Chérif FOFANA (Mali), produit par Madjé AYITE de Universal Grace Production (Togo)

Le laboratoire de développement et de coproduction OUAGA FILM LAB a pour but principal le renforcement de la compétitivité des réalisateurs et producteurs des pays de l’Afrique de l’Ouest pour les différents grands laboratoires internationaux et la facilitation de leur accès aux fonds de financements locaux, à des coproductions internationales et à leur mise en étroite collaboration avec des mentors confirmés du continent.

La 2e édition de OUAGA FILM LAB se déroulera du 18 au 23 Septembre 2017 à Ouagadougou et sera organisée en étroite collaboration avec l’EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs), l’Institut français (IF Paris, IF Burkina Faso, la Fabrique des cinémas du Monde, la Cinémathèque Afrique), de l´ISIS (Burkina Faso), du FESPACO (Burkina Faso), de l’Institut Imagine de Ouagadougou, le Festival international de film documentaire d’Agadir au Maroc (FIDADOC) et Sud Ecriture (Tunisie), du Centre des Écritures Cinématographiques au Moulin d’Andé (France) et Produire au Sud (France).

OUAGA FILM LAB bénéficie du soutien du Bureau Suisse de la Coopération au Burkina, l’Ambassade royale du Danemark au Burkina Faso, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), du Ministère de la culture et du tourisme du Burkina Faso, de Canal Plus, de l’Institut Goethe de Ouagadougou, de la SODEC (Québec), de Téléfilm Canada, de l’UNICEF Burkina.