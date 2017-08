Coupe du Faso 2017 : L’AS Sonabel termine troisième

Le podium de la Coupe du Faso 2017 se dessine progressivement. En attendant de savoir qui de l’EFO ou de l’USFA repartira avec le trophée, l’AS Sonabel s’est classée troisième, en battant, dans la soirée du mercredi 2 Aout 2017, l’Association sportive du Koupèla (ASK) sur la plus petite des marques (1-0). Les joueurs de Koupèla n’ont pas été ridicules.

Pour la petite finale, les provinciaux ont assuré. Contrairement à la demi-finale où ils ont été humiliés par l’Union sportive des Forces armées (5-0), les joueurs de l’ASK ont tenu tête aux électriciens au cours d’un match assez rythmé.

Ce n’était certes pas un match des grands soirs mais il y avait quand même du spectacle à voir. Tant les deux formations en avaient envie. Dès l’entame du match, impossible d’aligner quatre passes.

La bataille du milieu était sans pitié. Les tacles étaient légions. En plus de fermer le milieu, les deux équipes ont également barricadé leurs défenses. Impossibles aux attaquants de s’y aventurer. Dans ce match très engagé, l’ASK tirait son épingle du jeu. Mais à cinq minutes de la fin de la première partie, ils sont surpris. En effet, profitant d’un cafouillage dans la surface de réparation de l’ASK, Ibrahim Yameogo du pied droit ouvre le score.

Une seconde période très difficile

La pause intervient sur ce score d’un but à zéro. A la reprise, les deux formations durcissent d’avantage le jeu. L’arbitre de la partie, compréhensif au début du match, est contraint de brandir les cartons jaunes pour maintenir l’ordre.

Dans le public, les cris deviennent de plus en plus forts. Mais rien ne change le cours du match. Les électriciens repartent avec la troisième place.

Ils recevront leurs récompenses à l’issue de la finale qui va opposer l’EFO à l’USFA, ce samedi sous le coup de 16 heures au Stade du 4 Aout. Mais avant cette confrontation, c’est la finale de la Coupe du Faso des filles qui mettra aux prises l’USO aux Lionnes du Houet va se jouer ce vendredi 4 Aout 2017.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net