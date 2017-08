Délivrance de cartes d’invalidité au Burkina : L’Organisation Dupont pour le Développement Social a formé des acteurs à Bobo-Dioulasso

Au Burkina Faso, les personnes handicapées n’ont pas toujours accès aux services sociaux de base. Sur 10310 personnes handicapées, 66% n’ont aucun niveau d’instruction, 30% alphabétisées, 23% formées sur le tas et 76, 8% au chômage. Les Hauts Bassins enregistrent le plus grand taux de personnes en situation de handicap et également la région où il y a peu d’interventions en leur faveur. Malgré les nombreuses mesures prises pour promouvoir cette inclusion, la majorité des personnes handicapée demeurent marginalisées et ont un accès limité aux services sociaux de base (santé, emploi, éduction, …)

Face à ces nombreux problèmes, le Burkina a adopté la loi 012/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées et le décret n° 2012-824/MASSN/MEF/MS portant conditions de délivrance de la carte d’invalidité en faveur des personnes handicapées du BurkinaFaso.

Conformément à ces instruments juridiques, l’ODDS (Organisation Dupont pour le Développement Social), pour contribuer à une meilleure protection et promotion des droits des personnes en situation de handicap, a postulé à l’appel à projet de la commission consultative des droits de l’homme (CNCDH) de la république française. Le projet intitulé « plaidoyer pour la délivrance de cartes d’invalidité et l’application effective des avantages liés à sa détention en faveur des personnes handicapées au Burkina Faso » a été retenu sur 180 propositions de 65 pays et a également reçu l’un des cinq prix du CNCDH en 2016. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]