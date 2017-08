Populations africaines : Enfin un livre sur comment améliorer la fortune

C’est sous la présidence du ministre de la culture Tahirou BARRY représentant le Président du Faso que s’est déroulée la soirée de présentation et de dédicace du livre « MAKING AFRICA WORK ». Coécrit par Greg Mills, l’ancien président du Nigéria Olusegun Obasanjo, Jeffrey Herbst et Dickie Davis, ce livre montre des stratégies qui ont réussi ailleurs, afin que l’Afrique s’en inspire pour réduire la pauvreté.

La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du représentant de la représentante Afrique de l’Ouest de la fondation KONRAD ADENAUER. Celui-ci est revenu sur l’importance de ce type de livre qui aide à la prise de conscience et à mieux agir, et souhaité la bienvenue aux délégations et à tous les invités.

La soirée s’est poursuivie par la présentation du livre aux invités et au public par le Dr Greg Mills. En bref, ce livre partage des idées pratiques sur comment faire décoller les performances économiques de l’Afrique et assurer sa croissance au-delà des matières premières. C’est un ouvrage de 371 pages en version française. Composé de 11 chapitres et subdivisé en deux parties.

Le président Obasanjo a pris la parole et a fait une série d’observations sur le livre. Au début de son propos, il a lancé : « Le continent africain n’est pas là où il devrait être, et tous les africains et les bons amis de l’Afrique le savent très bien ». Selon lui, l’Afrique doit avoir ce qui lui revient de droit. Il a prôné un partage équitable et global des richesses, surtout celles de l’Afrique. Pour lui, la pauvreté de l’Afrique est un choix que les dirigeants et les africains ont fait, car nous n’avons pas fait ce que nous devions faire. « Il faut, dit-il, oublier le passé, il ne s’agit pas dans ce livre de remuer le couteau dans la plaie, mais de montrer les bons exemples sur lesquels il faut se baser pour amorcer la marche vers le développement et pour ne pas commettre les même erreurs. Nous n’avons pas à blâmer n’importe qui. Si nous continuons à importer des produits fabriqués à partir de nos matières premières que nous avons exportées, nous ne sortirons pas de cette spirale. »

Le Ministre de la culture burkinabè a pris la parole pour féliciter les écrivains et leur souhaiter la bienvenue. Il a apprécié la qualité du document profondément orienté vers des solutions pour l’Afrique, pour la croissance économique et des créations d’emplois.

La cérémonie s’est poursuivie par une série de questions à l’endroit des auteurs. Tour à tour, les participants se sont succédé pour poser des questions d’éclaircissement sur le contenu du livre.

A la fin, les auteurs ont procédé à des dédicaces de livres offerts aux présents à la cérémonie.

Ernestine W. Ouédraogo (Stagiaire)

Lefaso.net