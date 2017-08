Coupe d’Afrique des Nations : L’Africa football united dénonce le passage de 16 à 24 équipes

Les initiateurs de l’Africa football united (AFU) ont profité des jeux de la Francophonie en Côte d’ivoire pour la formaliser. A cette occasion, l’organisation a dénoncé le passage de la CAN de 16 à 24 équipes.

AFU est un forum WhatsApp qui réunit des journalistes sportifs de divers horizons soucieux de débattre au quotidien afin de proposer des solutions pour le développement du football africain. Il regroupe des journalistes sportifs du Togo, du Sénégal, du Cameroun, du Congo, du Mali, du Bénin et de la Côte d’ivoire. Tous réunis aux jeux de la Francophonie à Abidjan, ils en ont profité pour peaufiner l’AFU.

Cette structure dit être contre « La décision de la CAF de passer de façon unilatérale d’une CAN à 16 à une CAN à 24 nations avec effet immédiat, ayant pour effet de déstabiliser les nations africaines déjà engagées dans la construction des infrastructures pour les prochaines éditions ».

De plus, elle dit ne pas comprendre la disparition de la commission médias au sein de la Confédération africaine de football.

Déjà une divergence que le président de la CAF, Ahmad Ahmad en visite au Burkina Faso du 3 au 6 août 2017 doit songer à aplanir pour rallier tout le monde à sa cause.

La Côte d’Ivoire prête pour la CAN 2021

Le président Ivoirien Alassane Dramane Ouattara lors d’une visite en Sierra Leone a tenu néanmoins à rassurer de la capacité de son pays à organiser la CAN 2021 avec 24 équipes en ces propos : « Il y a quelques jours, nous avons abrité 4000 athlètes de 54 pays aux jeux de la Francophonie. La Côte d’ivoire a les infrastructures qu’il faut et continuera par en construire pour abriter la CAN ».

Jude-Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net

Source : Africa top sports.