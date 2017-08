Football : Le Président de la CAF en visite au Burkina

Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, effectuera du 3 au 6 Aout 2017, une visite de travail, au Burkina. Une rencontre avec les membres du Comité exécutif de la Fédération burkinabè de football sera l’activité phare de son séjour. Outre cela, le président de la CAF va assister aux finales hommes et dames de la Coupe du Faso et rendra une visite de courtoisie entre autres au président du Faso et au Mogho Naba.

Après son élection à la tête de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad a entamé une tournée de prise de contact avec les fédérations de football. C’est dans ce cadre que le nouveau patron de la CAF séjournera du 3 au 6 Aout prochain dans notre pays.

Pour le président de la Fédération burkinabè de football, ce sont les mérites du Burkina et de son football qui sont ainsi reconnus. « C’est un honneur fait au Burkina Faso et à notre football », a indiqué Sita Sangaré joint au téléphone.

Les membres du Comité exécutif mettent les petits plats dans les grands afin de réserver au président de la CAF, un séjour fort enrichissant.

Rencontre avec le Comité exécutif

Au cours de sa visite, le président de la CAF aura une séance de travail avec les membres du Comité exécutif de la FBF. Comme on peut l’imaginer, les réformes engagées au sein de la CAF seront certainement au menu des échanges. Au nombre de ces réformes, les membres de la CAF seront désormais recrutés suite à un appel à candidatures. « Cela dans le but de s’assurer des compétences de ceux qui occuperont les différents postes », soutient-on du côté de la FBF. Il y a également le passage à 24, du nombre des équipes qui prendront désormais part à la Coupe d’Afrique des nations et d’autres réformes en cours ou à venir.

Visite à des personnalités

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le président de la CAF aura un calendrier chargé. En plus des séances de travail avec les responsables de la FBF, il sera reçu en audience par le Chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, qu’il avait d’ailleurs rencontré en Egypte. Une visite au Mogho Naba, empereur des mossé, ancien gardien de buts et amoureux du ballon rond, est également inscrite dans son agenda. Il va également assister aux finales Dames et Hommes de la Coupe du Faso qui auront respectivement lieu les 4 et 5 Aout prochains au Stade municipal Joseph Issoufou Conombo et au Stade du 4 Aout.

Caution à l’équipe dirigeante actuelle ? Difficile d’y répondre, mais ce qui est certain, cette visite contribuera à raffermir les liens entre le Burkina Faso et la Confédération africaine de football.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net