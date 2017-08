Région du Nord : Institution d’une journée dédiée au Dr Bernard Lédéa Ouédraogo

C’est une rencontre avec les hommes de presse aux allures d’une conférence publique qui a regroupé outre les journalistes, les enfants, petits-enfants, collaborateurs, amis et sympathisants du Dr Bernard Lédéa Ouédraogo. Cet homme qui soufflera bientôt ses 87 bougies et connu au-delà des frontières du Burkina-Faso, que d’aucuns appellent affectueusement « Papa Lédéa » ou le « Fondateur » reste incontestablement une des grandes figures de notre époque contemporaine, un leader qui a pris fait et cause pour le monde paysan depuis 1964.

Capitaliser les acquis de l’homme au profit des générations futures

Afin de rendre un vibrant hommage de son vivant à ce pionnier du développement, un consortium d’associations sous la houlette de Nomweendé Joël Ouédraogo, Président de la FNGN, a décidé d’organiser la première édition d’une journée dédiée au Dr Bernard Lédéa Ouédraogo le 25 Novembre 2017.

Cette journée, à en croire Bissiri Issifou un des organisateurs de la conférence de presse, vise à reconnaitre les mérites du Dr B. L. Ouédraogo que l’on peut qualifier de baobab, de monument, en un mot de trésor humain vivant. Capitaliser les acquis de l’homme, les revaloriser pour les générations futures et surtout donner une occasion à la jeunesse de s’approprier le combat du fondateur de la fédération nationale des groupements naam sont entre autres les objectifs de l’initiative. La célébration de cette journée sera ponctuée entre autres par un colloque sur des thématiques spécifiques, la mise en place d’un village BLO symbolisant sa vision et son combat pour le développement du monde paysan, et une cérémonie officielle d’hommage, ont indiqué les organisateurs. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Yann NIKIEMA

Lefaso.net