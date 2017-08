Armée nationale : Les trois régions militaires ont de nouveaux chefs

Dans un décret datant du mardi 1er août 2017 , le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a procédé à la nomination d’Officiers supérieurs à la tête des trois Régions militaires. La Brigade nationale de Sapeurs-pompiers a également un nouveau commandant et le Chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale, un adjoint.

Le Colonel Bationo Giles, après trois ans passés aux commandes de la 2e région militaire, rejoint désormais la 1re Région militaire dont l’état-major est basé à Kaya. Il remplace à ce poste, le colonel-major Jean Calvin Traoré, nommé toujours par le même décret, Sous-Chef Opérations de l’Etat-Major Général des Armées.

Quant à la 2e Région militaire, elle est désormais placée sous la houlette du Colonel Edmond Compaoré, tandis que la 3e Région militaire a pour premier répondant le Colonel Pierre Ouédraogo qui était jusque-là, le commandant du 30e régiment de commandement d’appui et de soutien camp 11-78.

Colonel Bationo Giles

A la Brigade nationale de Sapeurs-Pompiers, un « Ernest » en remplace un autre. En effet, après avoir pris fonction officiellement le 1er juillet 2015, le lieutenant-colonel, Ernest Yélémou, cède désormais sa place au Colonel Kisbéogo Ernest. Et du côté de la Gendarmerie nationale, le Chef d’Etat-major, Tapsoba Marie Omer Bruno, a un nouvel adjoint en la personne de Ouédraogo Z. Blaise. Ce dernier, rappelons-le, a été nommé à la tête de la 3e Région de Gendarmerie, il y a une semaine de cela, le 24 juillet 2017. Il cumule ainsi ces deux fonctions.

Six chefs de Corps ont été également nommés par le président du Faso. Le Lieutenant-Colonel Ouédraogo Yves Patrick est désormais le Chef de corps de l’Académie militaire Georges Namoano tandis que le Commandant Tankoano Victor est promu chef de Corps par intérim de l’Ecole nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA). Les Régiments d’infanterie Commando (RIC) de Ouahigouya, Gaoua, Dédougou et Tenkodogo ont aussi leurs chefs de Corps. Il s’agit respectivement des Commandants Damiba Paul Henri, Ouédraogo Wilfried, Sanou Souleymane et Sorgho Fabien.

Herman Bassolé

Lefaso.net