USAID-REGIS – ER recrute un (e) (01) Responsable Administratif et Financier Régional

Le projet de Résilience et de Croissance Economique au Sahel-Résilience Renforcée (USAID-REGIS – ER), qui intervient au Niger et au Burkina Faso, recrute un (e) (01) Responsable Administratif et Financier Régional pour son bureau de Dori.

1. Description des tâches :

Sous la supervision directe et quotidienne du Coordonnateur Régional et la supervision technique du Responsable Administratif et Financier National, le Responsable Administratif et Financier Régional aura les responsabilités suivantes :

Principales responsabilités

Assurer la responsabilité administrative et financière des achats de la région ;

Préparer, réviser et suivre le budget des activités en cours dans la région ;

Comptabiliser toutes les transactions financières de CLUSA/Projet REGIS-ER ;

Faire suivre et appliquer les procédures administratives et financières conformément aux manuels de procédure du projet… ;

Produire les rapports financiers mensuels et sur demande, conformément à la procédure de CLUSA/Projet REGIS ER.

Responsabilités spécifiques :

Préparer les vouchers CD, CR and JE et enregistrer correctement toutes les transactions financières dans les livres comptables conformément à la procédure établie de CLUSA/Projet REGIS ER ;

S’assurer que les dossiers soumis pour paiement sont au complet, approuvé par des personnes appropriées avant de procéder au paiement

Effectuer toutes les demandes de paiements dans les délais requis ;

Participer à la préparation des besoins mensuels de fonds du Projet REGIS-ER et soumettre pour approbation ;

Préparer les rapports financiers mensuels, trimestriels et annuels en copie électronique et copie dure et les soumettre conformément à la procédure établis par CLUSA/Projet REGIS ER

Assister à la préparation et révision des budgets selon les sollicitations des responsables ;

Préparer à temps les avances de voyages ainsi que les chèques et s’assurer que les intéressés les reçoivent à temps et garder les documents approuvés avec les vouchers ;

Réconcilier mensuellement les avances reçus par le staff du projet REGIS-ER et signaler toute anomalie au responsables hiérarchique ;

Compléter à temps les formulaires exigés du système financier de CLUSA/Projet REGIS-ER ;

Préparer à temps les documents à expédier à Washington, siège de CLUSA/Projet REGIS-ER ;

Superviser et gérer tous les contrats de prestation de service dans la région

Superviser l’assistant administratif, les chauffeurs

Coordonner la gestion des ressources humaines de la région avec le responsable des RH

Effectuer toutes autres taches en rapport avec ses fonctions et ses compétences sur demande des responsables

Toute autre tâche en lien avec le poste et la capacité de l’occupant du poste pourrait être ajoutée en fonction des besoins exprimés par le staff du projet.

2. Qualification et Compétences

2. Etre Titulaire d’un diplôme supérieur en Gestion, comptabilité ou finance, minimum BAC+4

3. Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire ;

4. L’expérience avec une ONG Internationale est un atout ;

5. Connaissance du logiciel Quick Books recommandée ;

6. Etre capable de travailler en équipe

3. Composition des dossiers de candidature

Une demande adressée au Représentant-Pays ;

Une lettre de motivation ;

un curriculum vitae détaillé certifié sincère, mentionnant au moins trois références pour confirmer les expériences ;

4. Lieu et date limite de dépôt du dossier de candidature

Les candidat(e)s intéressé (e)s par ce recrutement peuvent déposer leur dossier de candidature sous pli fermé avec mention « Recrutement d’un RAF pour Dori » aux adresses suivantes :

(1) à la Représentation du Projet REGIS-ER à Ouagadougou, sis à la Cité SOCOGIB Zone du bois, Rue Baor-Ganga, porte n° 661, Tél. : 25 36 39 39.

(2) au bureau régional de REGIS-ER à Dori, situé à la Cité des Forces Vives, à côté de la Gendarmerie. Tél : 24 46 40 18 / 63 93 44 42

(3) au bureau régional de REGIS-ER à Kaya, situé au secteur 4 côté Ouest du commissariat, porte 102, Tel. : 24 45 22 15 ;

(4) au bureau régional de REGIS-ER à Fada N’Gourma, situé au secteur 01 à côté de l’hôtel la Panache, derrière l’entreprise SOCOMA, Tel. : 24 77 06 53 ;

Ou encore par mail : RecruitmentREGIS-ERbf@ncba.coop, avec en objet la mention « candidature au poste de RAF Dori. »

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au mercredi 16 Août 2017 à 17h00.

5. Procédure de recrutement

Le recrutement se déroule en trois (03) phases :

• une présélection sur dossier ;

• un entretien devant un jury ;

• un test pratique.

A l’issue de la première phase, seuls (es) les candidats (es) retenus (es) seront contactés (es) pour la suite du processus.

6. Période souhaitée de prise de service : Début septembre 2017