Commune de Solenzo : Le chef de canton destitué par le conseil coutumier

LEFASO.NET | Par David Demaison Nébié • mardi 1er août 2017 à 18h36min

Le Conseil coutumier de Solenzo, réuni le 20 juillet 2017 a décidé : « Pour compter de ce jour, Monsieur COULIBALY Dibissan est démis de ses fonctions de chef de canton de Solenzo. Monsieur COULIBALY Nicolas, chef coutumier et chef de terre de Solenzo est chargé d’assumer la fonction de chef de canton de Solenzo, jusqu’à nouvel ordre. La présente décision a été publiée et communiquée partout au Gouverneur de la Boucle du Mouhoun, au Haut-commissaire de la province des Banwa, au Préfet de département, au Maire de la commune de Solenzo, au Chef de canton de Dédougou, au Président de la communauté musulmane de Solenzo, au Curé de la paroisse de Solenzo, au Pasteur de Solenzo, aux Directeurs et chefs de services, aux chefs de villages du canton de Solenzo et au Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation ». Lit- on dans un communiqué dont nous vous proposons un extrait.