Bobo-Dioulasso : Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba soutient le projet d’extension du port sec

Accompagné du ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat Stéphane Sanou, des autorités politiques de la région, du président de la délégation régionale de la chambre de commerce Lassina Diawara, le PM est allé s’enquérir de la fonction du port sec dans la ville de Bobo-Dioulasso qui selon lui, contribue au développement de l’économie nationale. Aussi, il a été question au cours de cette visite, de féliciter, d’encourager et soutenir tous les acteurs qui y travaillent pour faciliter le commerce et les échanges économiques entre le Burkina Faso et les pays voisins.

En effet, le port sec de Bobo-Dioulasso, encore appelé gare routière internationale, est fonctionnel depuis janvier 2010. Sa création par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a permis d’accroître le volume des importations et les recettes douanières dans l’Ouest du Burkina Faso. La mise en fonction de l’infrastructure constitue ainsi une opportunité pour la relance des activités économiques dans la cité de Sya. D’ou l’intérêt porté par l’actuel gouvernement burkinabè.

De l’avis du Premier ministre Paul Kaba Thiéba, cette belle infrastructure qui offre beaucoup de services à l’économie nationale pour diverses prestations liées au dédouanement, a généré environ 90 milliards de Francs CFA en 2016 des recettes douanières avec pour ambition, d’engranger 110 milliards de Francs CFA en 2017. Toute chose qui est appréciable selon le PM.

Par ailleurs, il a fait savoir que le projet de construction du port sec se justifie non seulement par le niveau d’activités économiques dans la cité de Sya, mais aussi par sa situation géographique en tant que carrefour d’échanges commerciaux à destination ou en provenance des pays frontaliers notamment le Mali et la Côte d’Ivoire et des autres régions du Burkina Faso. Et l’avantage d’une infrastructure comme le port sec, est la possibilité d’avoir sur la même plateforme, différents services qui permettent une plus grande célérité des opérations.

« Sur le site, vous avez en même temps la douane, la Chambre de commerce, le Laboratoire national de santé publique, Cotecna, les services phytosanitaires, certaines commissions en douane, etc. » a confié le président de la délégation régionale de la chambre de commerce et d’industrie, Lassina Diawara.

Cette visite a permis également à Paul Kaba Thiéba et sa délégation, de toucher du doigt les difficultés que rencontre ce port sec, notamment les capacités d’accueil qui sont arrivées à saturation. Cependant, sous l’impulsion du président de la chambre de commerce, il a été initié un ambitieux projet d’extension de ce port sec afin de pallier certaines difficultés.

Dans cette perspective, le Premier ministre Thiéba a révélé l’ambition de son gouvernement à accompagner et soutenir ce projet qui selon lui, est tout à fait en droite ligne avec le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES). Pour le chef de gouvernement, le développement de cette infrastructure permettra une plus grande fluidité des trafics entre le Burkina Faso et ses pays frontaliers.

Au terme de cette visite, il s’est réjouit de la bonne gestion des infrastructures. « Ce que j’ai observé ici, c’est que les infrastructures sont bien gérées et bien entretenues ».

Le président de la CCI-BF, de remercier le Premier ministre de l’intérêt qu’il porte au développement de la région et particulièrement aux actions qui peuvent impulser ce développement. Selon ce dernier, cette infrastructure est essentielle pour permettre à Bobo-Dioulasso de jouer son rôle de carrefour, de plateforme multimodale et de centre d’échange des marchandises entre le Burkina Faso et les pays de l’extérieur.

Romuald Dofini

Lefaso.net