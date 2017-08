Voiries urbaines au Burkina Faso : Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a inauguré l’avenue Daniel Ouézzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso

L’Avenue Daniel Ouézzin Coulibaly dont les travaux ont commencé en février 2014 pour un délai d’exécution de 06 mois, a connu dans le passé beaucoup de difficultés de plusieurs ordres. Selon le ministre des infrastructures Eric Bougouma, ces difficultés sont d’ordres technique, organisationnel au niveau de l’entreprise en charge des travaux et surtout d’ordre financier. En effet, l’on se rappelle que les travaux sur ce chantier ont suscité le ras-le-bol des commerçants et des riverains qui ont marché à plusieurs reprises dans la ville de Sya pour exiger la reprise des travaux.

C’est une voie longue de près d’un kilomètre qui relie la gare ferroviaire (Pace Tiéfo Amoro) à la place de la révolution (Hôtel de ville) en passant par le marché central.

Ainsi, après plusieurs mois de souffrance (du fait surtout de la poussière et de la mévente) des commerçants et riverains, c’est avec joie et fierté qu’ils reçoivent aujourd’hui cette infrastructure du gouvernement Paul Kaba Thiéba.

Selon le Premier ministre, la finalisation de cette infrastructure contribue sans doute à embellir notre capitale économique qui est Bobo-Dioulasso. Toutefois, il a tenu à féliciter et remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation des travaux qui pour lui, marque le début de la politique du gouvernement dans la cité de Sya. « Car cette ville mérite vraiment des infrastructures de qualité pour que les habitants puissent circuler à l’aise », a-t-il laissé entendre.

Aussi, il a fait savoir que son gouvernement a d’autres projets importants en matière de voirie urbaine pour l’embellissement de la ville de Bobo-Dioulasso.

Eric Bougouma, saisissant la même occasion a remercié les populations pour leur sens de civisme et de patience. L’inauguration de cette avenue symbolise selon lui, le démarrage très prochain de travaux sur d’autres avenues dans la cité de Sya.

Romuald Dofini

Lefaso.net