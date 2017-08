Tranche commune entente 2017 : Le Burkina Faso remporte le plus gros lot de 10 millions de FCFA

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a procédé ce lundi 31 juillet 2017, à Ouagadougou, à une remise de lots à cinq heureux gagnants de la Tranche commune entente (TCE). Ce tirage qui s’est déroulé le vendredi 28 juillet 2017 à Cotonou (Benin), a permis aux Burkinabè de rafler 15,5 millions, dont le plus gros lot de 10 millions de nos francs.

Le 23ème tirage du programme extraordinaire régional de la Tranche commune entente 2017, s’est déroulé au pays du roi Béhanzin le vendredi 28 juillet 2017. Le pays des Hommes intègres tout comme les quatre autres pays du Conseil de l’entente (Benin, Côte d’Ivoire, Niger, Togo) ont présenté des gagnants pour le tirage final. Les cinq ambassadeurs du Burkina ont remporté des lots de 1 million à 10 millions de FCFA, soit un gain commun de 15,5 millions de nos francs sur une cagnotte de 34,5 millions de FCFA. Consommateur des produits de la nationale des jeux de hasard, la chance vient de sourire à Lassané Nacoulma qui entre dans le cercle restreint des millionnaires. « Je jouais chaque fois, mais je ne gagnais pas. Cette année j’ai joué 400 francs seulement et j’ai gagné 10 millions de FCFA », a expliqué l’heureux gagnant du gros lot de cette 23ème édition de la TCE. Il a en tête de renforcer son commerce.

Comme l’a rappelé le Directeur général de la LONAB, Simon Tarnagda, « les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière ». Pour lui, c’est dans un élan de solidarité et de confraternité que le pays des Hommes intègres a participé du 22 au 30 juillet dernier au grand tirage qui a récompensé quinze gagnants dont cinq de ses joueurs. « Le cumul des lots enregistrés, côté burkinabè, s’élève à 15,5 millions de FCFA, sans compter les nombreux lots intermédiaires de 100 000, 50 000, 10 000 et 5000 de nos francs », a-t-il indiqué. Tout joyeux, il a félicité les nouveaux millionnaires et invité la clientèle à prendre d’assaut les réseaux de vente de la LONAB, à lire les journaux pour prendre connaissance des résultats du tirage des lots intermédiaires de cette 23ème édition de la TCE.

En rappel, la Tranche commune entente (TCE), est une organisation des loteries nationales des pays membres du Conseil de l’entente. Instituée par une décision des Chefs d’Etat de cet espace communautaire depuis le 31 juillet 1970, à Niamey, elle a pour objectifs de consolider l’intégration sous régionale, lutter contre la pauvreté, soutenir les populations à travers des œuvres sociales et communautaires.

Marcus Kouaman

Lefaso.net

Crédit photos : Bonaventure Paré

Liste des gagnants burkinabè

1- Lassané Nacoulma : 10 millions de FCFA

2- Moussa Kaboré : 2 millions de FCFA

3- Herman Ki : 1,5 millions de FCFA

4- Kazone Sawadogo : 1 million de FCFA

5- Amidou Zampaligré : 1 million de FCFA