Agrément technique en matière informatique : Pièce obligatoire des dossiers d’appel à concurrence à compter du 1er janvier 2018

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a le plaisir de rappeler aux acteurs du secteur de l’économie numérique, qu’un agrément technique en matière informatique est institué par arrêté interministériel n°2016-040/MDENP/MINEFID du 10 novembre 2016.

En accord avec l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), cet agrément technique sera exigé des entreprises du domaine de l’informatique comme pièce obligatoire des dossiers d’appel à concurrence à compter du 1er janvier 2018 et ce conformément à l’article 37 alinéa 3 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qui dispose qu’ « un agrément doit être requis s’il en existe dans le domaine concerné … ».

A cet effet, les dossiers de demande d’agrément sont recevables tous les jours ouvrables de 7h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 au secrétariat de la Direction Générale des Technologies de l’Information et de la Communication (DGTIC) sis au rez-de-chaussée de l’Immeuble du Faso, sur l’avenue de l’indépendance, en face de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

Pour de plus amples informations, la Direction Générale des Technologies de l’Information et de la Communication se tient à votre disposition aux contacts ci-après :

Site web : www.dgtic.mdenp.gov.bf | E-mail : dgtic.mdenp@tic.gov.bf

Téléphones : +226 25 49 00 23 | Boite postale : 01 BP 5175 Ouagadougou 01

Situation Géographique : Secteur 4 Koulouba, Avenue de l’Indépendance

Immeuble du Faso – OUAGADOUGOU – BURKINA FASO

DCPM/MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES