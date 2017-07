Championnat national de Karaté-Do : La ligue du centre survole la compétition

Les finales du championnat national de Karaté-Do ont eu lieu les 29 et 30 juillet 2017 au Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). Les meilleurs athlètes des régions sont venus nombreux pour s’affronter. Le ministre de la sécurité, Simon Compaoré par sa présence, est venu apporter son soutien au karaté burkinabè.

Ce dimanche 30 juillet 2017, le championnat national de Karaté-Do était à sa dernière ligne droite. Ainsi, la Fédération Burkinabè de karaté-do (FBK) a sorti l’artillerie lourde. Les représentants de chaque confession religieuse sont venus apporter leurs bénédictions à la compétition.

Le président de la FBK, Oumar Yugo dit que ce tournoi va contribuer à : « Construire l’ossature de notre équipe nationale pour aller défendre les couleurs nationales ». Il a demandé plus de moyens pour l’essor de cette discipline en ces termes : « Nous n’irons pas à Tokyo en 2020 avec 12 millions par an ». Ce dernier a également rappelé que : « Le Karaté-Do est une école de vie, qui enseigne les valeurs de la vie ».

Kata individuel et par équipe

En kata individuel, Chez les minimes filles et garçons, c’est la ligue du centre qui a tout raflé par l’intermédiaire de Christelle Maré et de Samuel Sanou. Chez les seniors filles, Latifatou Sora de la ligue du centre a terminé première et du coté garçons c’est Bernis Sawadogo du district de Ouahigouya qui arrive en tête.

Au niveau du Kata par équipe, ce sont les minimes garçons du centre-est (Tenkodogo) qui ont réalisé la meilleure prestation. Dans la catégorie senior garçons, c’est le district de Ouahigouya qui arrive en tête, chez les filles, la première place est revenue au centre.

Kumité (Combats)

Plusieurs combats ont eu lieu dans le cadre de ce championnat. Dans la catégorie moins de 60 Kg, Eudes Uliengué a facilement remporté son combat. Chez les moins de 61 kg, Isabelle Ouédraogo, Abdine Derra et Juste Sorgho sont sortis victorieux de leurs combats. Dans la catégorie moins de 67 kg, Régis Kouwébou a terminé premier. Chez les moins de 68 kg, ce sont Latifatou Sora et Gloria Guissou qui ont gagné.

Les meilleurs de chaque catégorie ont été primés par des médailles (Or, argent, bronze).

Compétition de très haut niveau

Abdoul Karim Ouédraogo, entraineur national de Karaté combat dit : « Je suis ébahi du niveau de cette compétition. Je ne m’attendais pas à ce niveau parce que la fédération revient d’une crise vraiment profonde. Par la grâce de Dieu, on reviendra avec des médailles de Cotonou. Avec ces enfants, je vous assure que c’est la relève ».

Ainsi, l’objectif de la fédération sera de mieux préparer ces athlètes pour la compétition de Karaté qui se tiendra à parti du 7 août 2017 à Cotonou.

Jude Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net