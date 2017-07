Football : Amado Traoré n’est plus le président du Rail club du Kadiogo

Après avoir remporté le championnat national saison 2016-207 le dimanche précédent, la joie au sein du RCK a laissé place à la tristesse. Pour cause, le président du club vient de donner sa démission aux membres du conseil d’administration.

Les raisons de sa démission



Amado Traoré avance les raisons suivantes dans sa lettre de démission : « Depuis les élections fédérales de fin juillet 2016 pour lesquelles j’ai manifesté mon intérêt avant d’en être écarté, je constate avec grand regret , que tout est mis en œuvre, pour brimer le Rail club du Kadiogo (confère les incidents liés au match retour RCK/USMA, la convocation de l’encadrement et des dirigeants du RCK à la gendarmerie, les intimidations diverses, le tripatouillage des textes régissant le championnat national de football etc. ». De fait, il préfère quitter le RCK pour ne pas que le club soit victime d’injustice à cause de sa personne. Cela est à saluer car ce dirigeant n’a pas pensé à lui-même, mais plutôt aux intérêts du club. Cependant, qu’il dise clairement qui lui en veut ou qui en veut à son club, qu’il soit plus explicite dans ses propos, pourquoi pas, convoquer une conférence de presse pour s’expliquer ?

Néanmoins, Amado Traoré dit être passionné de football et dit rester dans le milieu. N’est-ce pas, peut-être là une manœuvre pour mieux se préparer pour les prochaines élections de la fédération Burkinabè de football ?

Une chose est sure, le RCK après cette démission pourrait-il continuer à jouer les premiers rôles dans le Faso foot quand on connait ce que cet homme représentait pour le club avec sa puissance de frappe financière.

Pour l’instant, c’est le 1er vice-président, Sié Vincent Kambiré, qui assura l’intérim jusqu’à la prochaine élection.

Jude Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net