Championnat national de D1 : Le RCK conserve son titre de champion, KOZAF et le BPS descendent en D2

Le Faso foot saison 2016-2017 connait son champion depuis le dimanche 30 juillet 2017. En effet, le RCK grâce à sa victoire sur KOZAF a pu conserver son titre et par la même occasion est champion deux fois d’affilée. KOZAF à cause de cette défaite descend en D2 avec le BPS.

Pour le Santos FC et l’USCO, il y a eu plus de peur que de mal, mais après leurs victoires par un but à zéro (1-0) sur respectivement l’Union sportive de Ouagadougou et l’EFO, ces deux formations se sont finalement maintenues en D1.

Jude Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net