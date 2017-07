Evalution environnementale : Des membres de la chambre regionale de commerce et d’industrie de l’ouest ont été sensibilisés

La réalisation de certaines activités de nos jours dans plusieurs secteurs de développement comme le désenclavement, l’agriculture, la sécurisation foncière, l’industrie minière ou l’agroalimentaire nécessitent des évaluations environnementales car susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement et la santé publique.

Cependant, les missions d’inspections environnementales et de suivi des Plans des Gestion Environnementale et Sociale (PGES) sur l’ensemble du territoire national, les dispositions législatives et règlementaires en matière d’environnement notamment les évaluations environnementales qui permettent de mieux concevoir et planifier les projets, assister l’autorité à la prise de décision, protéger l’environnement et intégrer le développement concerté et durable ne sont pas parfois comprises ou prises en compte par les promoteurs privés dans la mise en œuvre de leurs différents projets.

En effet, les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement et la santé publique sont soumises à l’avis préalable du Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

Cet avis est délivré sur la base d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ou d’une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) de l’activité projetée par le promoteur.

Tout promoteur de projet doit donc disposer d’Arrêtés favorables de conformité environnementale avant le démarrage ou pendant l’exploitation de son activité.

Pour une meilleure prise en compte d’évaluations environnementales dès la phase de conception et de développement de tout projet, le Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE), responsable de la promotion des évaluations environnementales, a entrepris des séances de sensibilisation et de formation auprès des acteurs des secteurs formels et informels.

C’est dans ce cadre que tous les porteurs de projets de développement (détenteurs de boulangeries, d’unités d’ensachage d’eau, d’huileries, d’hôtels…), installés à Bobo ont été sensibilisés sur les principes de l’évaluation environnementale, les prestations payantes du BUNEE,les delais, le rôle de l’Etat et des promoteurs…

Selon le secretaire géneral du MEEVCC Dr Sibidou Sina, cette formation outillera les acteurs à se conformer à la règlementation environnementale.

La loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina Faso et son décret d’application n°2015-1187du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social, précisent également les conditions de la réalisation de ces activités au Burkina Faso.

Haoua Touré

Lefaso.net