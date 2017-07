Coupe de l’Assemblée Nationale : L’équipe du Centre a battu celle des Hauts-Bassins en finale 5-4 aux tirs aux buts

Le samedi 29 juillet 2017, s’est jouée au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, la finale de la première édition de la Coupe de l’Assemblée Nationale (CAN). Cette finale a opposé l’équipe de la région des Hauts-Bassins à celle du Centre. Et c’est la région du Centre qui s’est démarquée aux tirs aux buts en remportant cette coupe.

Défilé, prestations d’artistes et discours ont été les temps forts du cérémonial de la première partie de cette grande finale de la Coupe de l’Assemblée Nationale. Ce match s’est joué en deux fois 30 minutes et a opposé la formation de la région du Centre à celle des Hauts-Bassins. Ainsi, c’est le président de l’Assemblée Nationale, Salifou Diallo qui a donné le coup d’envoi de cette finale en présence de certains membres du gouvernement et surtout les acteurs du football au Burkina Faso.

Dominateur du match du début jusqu’à la fin de la première mi-temps, l’équipe de la région des Hauts-Bassins va devoir ouvrir le score à la 35eme minute soit 5 minutes après le début de la deuxième partie avec un pénalty marqué par Sindé Cheick Oumar. Ainsi, la formation du Centre affichant son ambition de repartir avec le trophée, ne tardera pas à égaliser le score à la 42eme minute.

Tout au long du match, les deux équipes ont été encouragées par des prix spéciaux donnés par des invités. A la fin du temps règlementaire, le score était de un but partout. Ensuite vint le moment décisif de départager les deux équipes avec l’épreuve des tirs aux buts.

Les joueurs de la région du centre, encouragés par leurs supporters (les députés du Kadiogo) ont naturellement affiché leur volonté et ont triomphé de leur adversaire par le score de 5 buts à 4 à l’issue des tirs aux buts. Au finish, c’était un très beau match plein de suspens pour les amoureux du football sortis nombreux pour suivre cette finale.

Le président de l’Assemblée Nationale, Salifou Diallo a tenu à féliciter la fédération burkinabè de football, le ministère des sports et tous les organisateurs qui ont permis à cette finale de tenir son pari. Selon lui, plus de 6000 jeunes se sont affrontés province par province, région par région dans un esprit de solidarité, toute chose qui augure une volonté pour ces jeunes de réussir dans le football au Burkina Faso. « Il faut que le football soit un élément fédérateur de la jeunesse burkinabè. Il faut qu’à travers toutes les régions et toutes les provinces on puisse déceler les talents pour l’équipe nationale de demain », a affirmé Salifou Diallo.

Ainsi, cette manifestation qui avait pour ambition, de donner de la compétition aux jeunes et de faciliter la détection des talents pour les équipes nationales de football, a permis de révéler des jeunes joueurs dont le potentiel est assurément grand. Elle a également permis de doter toutes les 45 provinces et les 13 régions en matériels et équipements sportifs afin de garantir aux jeunes les meilleures conditions d’entrainement et de compétitions.

A en croire Sita Sangaré, président de la fédération burkinabè de football, ces nombreux jeunes au potentiel talent détectés seront suivis sur le terrain afin de les mettre plus tard à la disposition de l’équipe nationale. Ce qui va donner une impulsion décisive à l’évolution du football dans notre pays.

L’équipe victorieuse visiblement heureuse, n’a que des mots de remerciement à l’endroit des organisateurs, notamment au président de l’Assemblée Nationale. Pour le capitaine de l’équipe du centre, cette coupe est une « nouvelle porte » qui vient de s’ouvrir pour eux. Et cette victoire a été possible grâce aux conseils de l’entraineur. Ainsi, les quatre équipes en tête de la compétition ont reçu chacune 01 jeu de maillots, 25 paires de foot, 20 paires de bas, 50 ballons pour l’équipe vainqueur, 25 ballons pour le deuxième et 15 ballons pour les deux troisième ex aequo. Outre cela, le vainqueur de la compétition, en plus du trophée, a reçu une somme de 1 000 000FCFA en espèces, plus 30 médailles, le deuxième quant à lui, a empoché la somme de 750 000FCFA en plus des 30 médailles et les équipes ex aequo elles ont reçu 350 000FCFA chacune.

Romuald Dofini

Lefaso.net