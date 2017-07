Développement des économies locales : Les populations du Sahel à l’école de l’éducation financière

Le Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL) a été lancé en décembre 2016 par le chef de l’Etat burkinabè, à Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le secrétariat permanent pour la promotion de la microfinance a entamé des sessions de formation en « éducation financière » au profit des promoteurs d’activités génératrices de revenus et des Très petites et moyennes entreprises. C’est la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du développement, chargée de l’aménagement du territoire, Pauline Zouré, qui a procédé au lancement officiel de ces sessions de formation, le 28 juillet 2017, à Dori.

La composante 4 du Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL) porte sur la promotion de l’inclusion financière des populations. Concrètement, il s’agit de renforcer les capacités du public cible dudit programme en commençant par la région du Sahel. C’est dans ce cadre que le secrétariat permanent pour la promotion de la microfinance organise des sessions de formation en « éducation financière » au profit des promoteurs d’activités génératrices de revenus (AGR) et des Très petites et moyennes entreprises (TPME).

L’objectif d’une éducation financière est de transmettre à l’apprenant un ensemble de connaissances et de savoir-faire lui permettant de faire des choix pertinents dans le domaine financier. Cela passe, entre autres, par la faculté de déterminer quels types de crédits et de placements sont les plus pertinents. Les vertus de l’éducation financière sont nombreuses, aussi bien pour l’individu pris isolément que pour l’ensemble de la société. Chacun peut ainsi plus facilement optimiser la gestion de ses finances personnelles et anticiper les imprévus. Evidemment, la diminution des risques d’exclusion financière permet aussi de renforcer l’intégration des plus démunis

L’objectif global des sessions de formation est de donner, aux promoteurs d’AGR et des TPME de la région du Sahel, des outils nécessaires pour une meilleure gestion de leurs activités. Ce sont 400 promoteurs soit 100 par province qui bénéficieront de la formation en éducation financière au cours de l’année 2017.

Pour marquer le démarrage effectif des sessions de formation, 50 promoteurs ont été formés dans la province du Séno du 24 au 26 juillet. Au cours des trois jours de formation, ils se sont exercés aux outils d’éducation financière à savoir : comment élaborer et gérer un budget ; les raisons et méthodes pour épargner ; les composantes de la gestion du crédit.

Boureima Bocum, le 1er adjoint au maire de la commune de Dori n’a pas manqué de préciser que cette cérémonie de lancement vient répondre aux multiples et légitimes interrogations des populations depuis le lancement du PADEL, il y a sept mois. Au nom du conseil municipal de sa commune, il a exprimé sa gratitude et celles de ses administrés au gouvernement pour cette sollicitude à l’endroit des populations vulnérables du Sahel et de la commune de Dori en particulier. « Cependant, il est souhaitable que les connaissances acquises au cours de cette formation puissent être capitalisées à plus long terme. Ce qui suppose qu’au terme du PADEL, que les populations puissent se prendre en elles-mêmes en charge en transférant les capacités nécessaires aux apprenants de premier niveau pour relayer les connaissances acquises à plus grande échelle à d’autres personnes », a-t-il soutenu.

Avant de rassurer que les autorités administratives et locales de la région mettront tout en œuvre pour un succès éclatant de ces sessions de formation et partant, de toutes les actions de développement.

« Nous prenons l’engagement de vous accompagner dans votre mission de promotion de l’inclusion financière dans tout le pays et particulièrement dans la région du Sahel car nous sommes conscients que l’inclusion financière est porteuse d’espoir pour nous populations et singulièrement les jeunes et les femmes à la recherche de financement pour mener à bien leurs activités pourvoyeuses de revenus et d’emplois », a lancé Boureima Bocoum.

Karfa Fayama

« Je nourris l’espoir que les bénéficiaires des sessions de formation sauront mettre en application ce qu’ils auront appris afin de permettre d’avoir un impact considérable des financements qu’ils viendraient à bénéficier dans le cadre du PADEL », a confié le secrétaire permanent pour la promotion de la microfinance, Karfa Fayama.

Pauline Zouré secrétaire d’Etat chargée de l’aménagement du territoire

Pauline Zouré, secrétaire d’Etat chargée de l’aménagement du territoire, quant à elle, a invité tous les bénéficiaires de ces sessions de formation à suivre avec assiduité car, elles constituent une opportunité d’acquérir les rudiments qui leur permettront de gérer au mieux les financements qui leur seront octroyés par les différents fonds et les systèmes financiers décentralisés. « C’est donc évident que les résultats de ces sessions de formation seront tangibles afin de garantir un meilleur accès aux services financiers pour autant que vous accordiez une attention particulière à tous les outils qui vous seront disséminés », a-t-elle assuré.

Créé en 2012, le secrétariat permanent pour la promotion de la microfinance a pour mission d’assurer la promotion et le développement des systèmes financiers décentralisés au Burkina.

Moussa Diallo

Lefaso.net