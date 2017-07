Congrès du PAREN : Légal ou illégal, Tahirou Barry n’est plus président !

L’on croyait la hache de guerre enterrée entre le fondateur et l’actuel président du Parti pour la renaissance nationale(PAREN). Loin de là, et le 4e congrès extraordinaire du parti ouvert le 29 juillet 2017 à Ouagadougou et qui était censé sonner la réconciliation entre les clans rivaux a plutôt prouvé que la rupture est consommée. En l’absence de Tahirou Barry le président, c’est le fondateur du parti lui-même qui a présidé la cérémonie d’ouverture. Et à l’issue des travaux ce 30 juillet, c’est Pouswendé Michel Béré qui a été désigné président.

« La réconciliation, condition de la fraternité retrouvée pour l’unité d’action », c’était le thème du 4e congrès ordinaire du Parti pour la renaissance nationale. Et pourtant c’est sur fond de vives tensions que la rencontre a débuté le 29 juillet 2017.

D’un côté les partisans du président Tahirou Barry qui ont tenté de perturber la cérémonie d’ouverture, en dénonçant l’illégalité de la rencontre en l’absence du président du parti et du bureau exécutif national. De l’autre côté, le fondateur du parti du ‘’Tercérisme’’, Laurent Bado qui a carrément descendu son ancien protégé.

« Pour avoir été élu le 27 juin 2010, son mandat se terminait le 27 juin 2015. Date au-delà de laquelle, son investiture est périmée en droit. Pourtant il a fait le droit, il a même eu la chance que je l’ai enseigné dessus », a lâché Laurent Bado. Pour lui, l’actuel ministre de la culture, des arts et du tourisme s’accroche à la tête du parti, refusant de tenir le congrès qui devrait permettre de désigner un nouveau président.

Et c’est à force de reporter le congrès pour prolonger sa présidence que lui, le fondateur du parti a pris la responsabilité d’organiser la présente rencontre de 48h qui selon lui est légale.

Non content de céder la présidence du parti, comme ce qui est de coutume au sein du parti, Tahirou Barry, foi de Laurent Bado veut l’écarter à tout prix. « Barry a essayé de m’envoyer à la retraite politique. Et il a utilisé la carotte et le bâton. Mon petit veut me mettre à la retraite ? », a-t-il laissé entendre avant de poursuivre dans la verve qu’on lui connait, « le type (Ndlr. Tahirou Barry) il n’est pas normal, il aime le pouvoir et cela est perceptible même dans sa façon de marcher », a affirmé M. Bado.

L’actuel président serait ainsi un prédateur, selon le fondateur du parti. Et le 4e congrès ordinaire devrait permettre d’arracher le ‘’bateau’’ des mains d’un ‘’pirate’’.

Dressant le bilan de Tahirou Barry à la tête du parti, le chantre et géniteur du ‘’tercérisme’’, n’est pas allé du dos de la cuillère, ce fut simplement une catastrophe. Et cela, est « dû à sa soif boulimique du pouvoir, à sa nature double, un volcan couvert de neige, et à son penchant psychopathe pour le mensonge et la ruse ».

A l’issue des travaux, Pouswendé Michel Béré, 41ans, ingénieur informaticien a été désigné nouveau président du PAREN.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net