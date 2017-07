Personnes handicapées au Burkina Faso : Délivrer 2500 cartes d’invalidité d’ici au 31 décembre 2017

L’ ODDS a procédé au lancement officiel de la mise en œuvre des activités du projet de « plaidoyer pour la délivrance de 2500 cartes d’invalidité d’ici au 31 décembre 2017 », sous la présidence de la Secrétaire d’Etat chargée des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l’exclusion et le marrainage de la députée Laurence Ilboudo Marchal, le vendredi 28 juillet 2017 à la maison de la culture.

Le projet « Plaidoyer pour la délivrance de cartes d’invalidité et l’application effective des avantages liés à sa détention en faveur des personnes handicapées au Burkina Faso » a été développé par l’Organisation Dupont pour le Développement Social (ODDS) et soumis à la commission consultative des droits de l’homme (CNCDH) de la république française suite à l’appel à projet en vue de l’application de la loi 012, et particulièrement pour la délivrance des cartes d’invalidité. Ce projet a été retenu parmi plus de 180 propositions de 65 pays et l’ODDS a été récipiendaire de l’un des cinq (05) prix décernés par la CNCDH en 2016, lequel prix à été présenté au cours de la cérémonie.

Face aux difficultés d’accès des personnes handicapées aux services sociaux de base (santé, éduction, transport…), ce plaidoyer a pour objectif de promouvoir leurs droits et leurs accès à ces services (dont certains gratuits), à former et sensibiliser les organisations locales œuvrant pour l’inclusion des personnes handicapées afin qu’elles prennent en compte la loi 012 dans leurs actions de plaidoyer.

Il vise également à amener les services techniques impliqués dans la délivrance de la carte d’invalidité de faciliter et/ou d’accélérer le processus ; amener les personnes handicapées à s’approprier les droits et avantages qui leur sont accordés avec la carte d’invalidité.

La secrétaire d’Etat Yvette Dembélé, qui a procédé au lancement des activités de la délivrance des 2500 cartes d’invalidité estime que les avantages de cette carte permettraient de corriger un phénomène social, développer les compétences de ces personnes vulnérables, le Burkina ayant ratifié et adopté plusieurs instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux face aux difficultés socio-économiques comme la convention relative aux droits des personnes handicapées le 28 juillet 2009.

Pour la marraine Marie Laurence Ilboudo Marchal, « tout le monde est exposé à un handicap car on ne nait pas toujours avec ». L’acte II du Plan national de développement économique et social (PNDES) concerne le capital humain et ne peut être mis en place sans l’implication des personnes vivant avec un handicap qui peuvent apporter gros. La loi 012 permettrait donc une meilleure insertion des personnes vivant avec un handicap et aussi l’épanouissement de tous, le troisième âge étant aussi concerné.

13 millions devant être mobilisés pour ce projet ; là marraine promet de plaider auprès des députés et les personnes de bonne volonté à contribuer. Séance tenante, elle a offert un chèque de 300 000 fcfa au grand bonheur de la présidente de l’ODDS, Mère Léa Belemsaga.

Haoua Touré

Le faso.net