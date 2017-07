Vie politique burkinabè : L’ADD, un nouveau soutien au pouvoir Roch Kaboré

C’est en mars 2016 que le parti a été officiellement reconnu. Dès cet instant, et à en croire ses géniteurs, l’ADD s’est engagée sur le terrain pour un travail d’ancrage. Ce qui lui vaut aujourd’hui une assise un plan national, à se fier aux délégations présentées des 45 provinces.

Le congrès statutaire de ce samedi qui s’est tenu dans une ambiance bon enfant, visait donc à présenter le parti à l’opinion publique nationale et internationale et à lancer ses activités. D’obédience social-démocrate, l’ADD entend donner un autre son de cloche à la vie politique nationale, avec en ligne de mire, toutes les actions qui concourent à l’incarnation des valeurs relatives à sa devise : Identité, Intégrité, Solidarité. Ici, l’on est convaincu que pour la dignité, il faut travailler. En clair, les responsables de ce nouveau-né politique estiment qu’il faut une synergie d’action autour d’un certain nombre de questions vitales pour la patrie, au-delà de la divergence de vues qui caractérise la vie politique nationale. C’est l’une des visions que le parti entend donc partager avec l’ensemble des Burkinabè.

Pour ce top départ, les petits plats ont été mis dans les grands et les responsables du parti ont eu le ‘’soutien moral’’ de leaders de partis politiques « aînés », notamment Aly Badra Ouédraogo, président du Rassemblemnt des Patriotes pour le Renouveau (RPR) et François Tambi Kaboré, président du Parti du Peuple Républicain (PPR).

C’est dans une salle pleine du Conseil burkinabè des chargeurs et caractérisée par des animations musicales et autres slogans aux allures de victoire que les participants ont, après avoir entonné l’hymne du parti, entamé les derniers travaux de cette première instance suprême du parti.

Les congressistes se sont donc penchés sur le rapport d’activités, ont pris des résolutions, définit les grandes lignes politiques et les orientations stratégiques du parti. Ils ont aussi fait un diagnostic de la situation nationale sur laquelle, il est ressorti qu’il y a d’énormes défis communs à relever pour sortir le Burkina des difficultés et le mettre sur l’émergence. Parmi les défis majeurs, la sécurité, la réconciliation nationale (ici, les responsables du parti estiment que la quête de l’unité nationale ne doit pas impliquer impunité, tout comme doit-elle se départir de la rancune pour placer au-dessus de tous, l’intérêt général du Burkina). Le troisième défi est, selon eux, d’ordre « économique et comportemental ».

De l’avis des dirigeants de l’ADD, s’unir pour faire face à ces défis constitue une exigence patriotique minimale de survie nationale. « C’est conscient de cette situation que l’ADD, au cours de ce congrès, analysera sans complaisance, la situation que traverse notre pays et adoptera des résolutions qui apporteront sa contribution à la sécurisation, à la réconciliation et à la relance économique », ont introduit les organisateurs à l’entame des travaux. Ces travaux qui se sont déroulés en ateliers et en plénière se sont soldés, entre autres, par la présentation de l’exécutif du parti, fort de 37 membres.

Le représentant des jeunes, Adama Cleopas Ouangraoua...,

Parmi les figures connues du public burkinabè, celle de l’ancien directeur général du SIAO (août 2009 à Novembre 2011), Moussa Traoré, président de l’ADD. Aussitôt pourvu de ses attributs, le tout nouveau président du nouveau parti, Moussa Traoré, a renvoyé ses ‘’ lieutenants’’ sur le terrain de ‘’combat politique’’ et pour ‘’distiller’’ les valeurs prônées par le parti. L’objectif étant également d’élargir et consolider l’assise de l’ADD dans la perspective des échéances électorales à venir.

et la représentante des Femmes, Malyata Sow, ont appelé leur frange sociale respective à la culture du civisme et à l’esprit de discernement.

« Durant deux jours, vous avez passé à la loupe, les différents chantiers qui vous ont été soumis à travers des ateliers et plénières caractérisés par des débats bien animés et enthousiastes, riches et souvent le tout caractérisé par l’esprit d’offrir le meilleur au parti et, partant, au pays », s’est réjoui le président de l’ADD, Moussa Traoré avant de dévoiler : « Nous sommes alignés derrière la majorité présidentielle, en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Nous connaissons le programme du président Roch Marc Christian Kaboré, nous nous retrouvons dans ce programme et nous sommes sûrs de pouvoir accompagner ce programme ».

Oumar L. Ouédraogo

oumarpro226@gmail.com

Lefaso.net