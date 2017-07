Grèves au ministère burkinabè des finances : Le SATB et le SNAID sur un Front commun

Jeudi 27 juin 2017, à la bourse du travail, le Syndicat Autonome des Agents du Trésor du Burkina (SATB) et le Syndicat National des Agents des Impôts et des Douanes (SNAID), ont décidé de mettre leurs forces ensemble. A travers une conférence de presse conjointe, ils ont fait le point de situation qui prévaut au sein de leurs corporations respectives.

La conférence de presse a commencé par un rappel des actions de la semaine écoulée. En effet, la semaine du 17 au 21 juillet 2017, a été marquée par des luttes communes du SATB et du SNAID. A travers des assemblées générales (pour faire le point de la mise en œuvre des protocoles d’accord signés avec le gouvernement en début avril pour le SNAID et en fin mai pour le SATB). Et un mot d’ordre conjoint de sit-in sur toute l’étendue du territoire du 18 au 21 juillet 2017. Selon les deux organisations syndicales, « pour dire non à la remise en cause des accords du protocole ».

Entre avril pour d’autres et mai pour certains, des actions ont été menées dans le but d’interpeller le gouvernement quant à la mise en œuvre de ce protocole. Il y a eu entre autres des audiences, des rencontres de travail, des appels téléphoniques, des correspondances et la mise en place d’un comité de suivi avec les autorités.

Mais, selon toujours les deux syndicats, les DG des impôts et du Trésor auraient refusé de procéder à la relecture de l’Arrêté portant répartition des Fonds communs (qui pour eux comporte des insuffisances tant au niveau de la transparence qu’au niveau de l’équité et de la justice). Malgré l’engagement pris par le Gouvernement de le faire avant le 30 juin. Le SG du SNAID : « nous dénonçons une décision unilatérale, illégale et injuste de madame le ministre des finances de faire payer le Fonds commun du 1er trimestre de 2017 sur la base d’une circulaire en lieu et place des Arrêtés et l’instrumentalisation des groupuscules dans les deux directions afin d’invoquer une fameuse absence de consensus ».

Ils continuent dans leur déballage en citant la sortie du gouvernement sur les chaines nationales le 16 juillet qu’ils considèrent comme une menace. Le déploiement de la Police Nationale dans les Directions pour empêcher selon eux la tenue des sit-in pour pousser les travailleurs à l’affrontement dans le but de mieux réprimer. Ce qui a poussé à la délocalisation des sit-in à la bourse du travail.

Le SNAID dénonce aussi la tentative de porter atteinte à la vie de militants le 18 juillet à la DGI. Aussi, il déplore que les DG aient demandé des lettres d’explications aux absents aux postes pendant la période de sit-in.

Les deux syndicats disent avoir suspendu les mots d’ordre de sit-in le vendredi 21 juillet dans le but de réaffirmer leur disposition à dialoguer. Après la suspension, deux correspondances ont été envoyées au premier ministre. Une lettre ouverte le 19 juillet et une demande d’audience le 20 juillet. Toutes deux sont restées sans réponse, précisent-ils.

A la fin de la conférence de presse, ils ont ajouté que leurs plateformes revendicatives ne tournent pas autour du Fonds commun. Mais quand on leur pose la question de savoir s’ils seront favorables à une éventuelle suppression de cet avantage qu’est le Fonds commun, l’homme au chapeau rouge est clair, sa réponse est « NON ».

Quand on demande pourquoi le protocole d’accord obtenu avec le gouvernement n’a pas été communiqué à la presse, ils répondent que ce n’est pas à eux de diffuser cette convention.

Ernestine W. OUEDRAOGO

Lefaso.net