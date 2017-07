Commission de l’informatique et des libertés : Renforcer les capacités des points focaux pour mieux protéger les données personnelles

• dimanche 30 juillet 2017 à 00h39min

La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) a initié une formation, ce vendredi 28 juillet 2017. Intitulée « Le séminaire de formation des points focaux de la Commission de l’informatique et des libertés », cette formation avait pour objectif : Renforcer les capacités des points focaux dans la protection des données personnelles. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre du développement de l’économie numérique et des postes, Adja Sanou.