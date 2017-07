Tournoi international de solidarité des centres de formation : Préparer la relève de demain de nos équipes nationales

Plus qu’une compétition footballistique, le tournoi de la solidarité est devenu une tradition. Le promoteur de l’activité l’a confirmé en ces termes : « 16 ans ce n’est pas 16 jours ».

En effet, au fil des années, cette compétition s’est pérennisée. Plus qu’une compétition nationale, elle a désormais une portée sous régionale. Cette édition composée de deux groupes connaitra la participation de neuf centres de formation qui sont : Naba-Kango, FAC et AFC du Burkina Faso, Djoliba AC et AS Djetou du Mali, ALF, EFAM et A FOLA de la Côte d’ivoire, et Kandadji du Niger.

Aussi, le football rythme avec la protection de la nature, raison pour laquelle les organisateurs ont prévu une plantation d’arbres.

Les difficultés rencontrées

Victorien Marie Hien, membre du comité d’organisation a été clair : « Nous avons besoin de soutiens financiers pour ce tournoi ».

Ce tournoi en effet, est un cadre idéal pour la formation de futures stars. Des centres de formation du Gabon et même du Maroc voulaient venir prendre part à ce tournoi mais il y a un problème de moyens.

Ainsi, la fédération Burkinabè de football, le ministère des sports et même la Confédération Africaine de football doivent soutenir de telles initiatives car le football c’est d’abord la formation. Si nous voulons avoir des équipes nationales fortes, il faut que les petites catégories soient en compétition. De plus, pourquoi ne pas faire de ce tournoi une plaque tournante dans la sous région pour plus d’implication des différents pays ?

