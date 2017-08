Commune de Sabcé : Bientôt un nouveau commissariat “respectueux et respectable”

C’est ce vendredi 04 aout, date de la commémoration de la révolution d’aout 1983, que le ministre de la sécurité, Simon Compaoré, a procédé dans la commune de Sabcé dans la province du Bam, à la pose de la première pierre du nouveau commissariat de police du district. Jour historique et symbolique pour les populations de Sabcé puisque l’ancien commissariat construit au temps de la révolution croule aujourd’hui sous le poids de l’âge.

Plus qu’une nécessité, la pose de la première pierre du commissariat de police du district de Sabcé était un impératif au regard du visage hideux que présente l’ancien bâtiment suite à son état de dégradation très avancé. Et pour reprendre les mots du ministre de la sécurité, Simon Compaoré « la construction de ce commissariat n’est pas discutable, c’est un enjeu de souveraineté nationale ». En effet, de commissariat à Sabcé, il y en avait que de nom. Construit depuis le temps de la révolution par les Comités de défense de la révolution (CDR) de Sabcé selon le maire de cette commune, le bâtiment ‘’de 20 tôles’’ tient à peine débout.

Vue de face de l’actuel commissariat de police du district de Sabcé

Bâtiment exigu, fissuré de l’intérieur avec des ouvertures anormales en avant en plus de la porte principale et une fenêtre bouchée avec des cartons à l’arrière, c’est la brève description qu’on peut faire de ce commissariat de district de Sabcé. Inutile de parler de confort dans ces circonstances. Et avoir une clôture, c’est le dernier souci du personnel y travaillant. “Eh mon frère, toi-même tu cherches clôture ! Regarde le bâtiment là même d’abord. Est-ce-que tu peux t’assoir dans ça travailler ?” Voilà la réplique donnée par un policier quand nous parlions de clôture. « Nous avons ramassé le nécessaire parce que du jour au lendemain tout le bâtiment peut céder » a -t-il poursuivi. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Maxime Jean-Eudes BAMBARA (Stagiaire)

Lefaso.net