Championnat national de D1 : KOZAF # RCK, le match du maintien pour l’un et du titre pour l’autre

« QUARTE » DU 27/07/2017

ARR : 6 - 9 - 13 - 7 NP : 00

ORD : 279 000

DES : 23 000

QUARTE V :

BONUS :

C G : 9 000

C P A : 2 000

C P B : 3 000

C P C : : 8 500