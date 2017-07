Police Municipale : Une grève pour réclamer des recrutements avec le niveau BEPC

Les agents de la police municipale ne sont pas contents. Depuis le 24 juillet 2017, « Les enfants de Simon » comme on les appelait jadis ont arrêté le travail. Sur la table, des revendications qui datent. Le rehaussement du niveau de recrutement et le reclassement des agents. Les mécontents veulent être enrôlés avec le niveau BEPC, au lieu du CEP.

Au 3e jour de leur mouvement d’humeur, les policiers municipaux étaient toujours ‘’retranchés’’ dans leur quartier général de la Patte d’Oie. Les usagers des différentes artères de la capitale ont certainement remarqué l’absence des éléments de cette police depuis quelques jours en circulation.

Parti d’abord pour 48h, l’arrêt de travail a été prolongé, les mécontents n’ayant pas été reçus par l’autorité compétente. « Nous avons demandé à l’autorité de rehausser le niveau de recrutement de la police municipale », nous explique un mécontent. Jusque-là, il fallait disposer du CEP et avoir le niveau de la classe de 4e pour espérer faire partie des effectifs. « Nous avons demandé de recruter maintenant avec le BEPC et un reclassement au sein du corps », précise le Sous-brigadier de police municipale Démé Mahamadou

Selon les mécontents, le problème ne date pas de maintenant, mais depuis que Simon Compaoré était encore aux affaires. « Depuis que nos cousins de la police nationale ont fait leur reclassement en passant du CEP au BEPC, nous avons demandé que l’on fasse pareil chez nous. Chaque année, nous en parlons, nous négocions », rappelle Démé Mahamadou, le porte-parole des policiers.

Les discussions se sont poursuivies avec Marin Casimir Ilboudo et maintenant avec Armand Pierre Beouindé, mais rien. « Nous l’avons approché et nous avons encore posé le problème. Il nous a écouté, et nous a dit qu’il va faire un lobbying et nous revenir avant le lancement du concours professionnel. Nous avons été surpris que le concours soit lancé sans qje nous ayons eu un retour. Ne pouvant rien faire, nous avons décidé cet arrêt de travail ».

Jusqu’à ce 26 juillet 2017, aucune négociation n’avait été initiée avec les frondeurs. N’assurant aucun service minimum désormais, les grévistes, eux-mêmes disent ne pas savoir jusqu’à quand le mouvement sera maintenant. La condition de sa levée étant des propositions concrètes de la part de l’employeur.

« Nous sommes aussi un corps para militaire. Nous avons même commencé ces revendications avant certains corps qui depuis ont eu gain de cause. On nous parle de texte, mais non. En 2010, il y a eu un concours professionnel et des gens sont passés d’agent à contrôleur, c’est quel texte qui permettait cela ? On nous dit aujourd’hui que même à 50 ans on peut passer le concours professionnel, quel texte qui le dit ? », tempête le porte-parole, le sous-brigadier de police municipale Démé Mahamadou.

En plus du rehaussement du niveau de recrutement au sein de la police municipale et de la reconstitution des carrières des agents, les revendications portent également sur le reversement effectif des cotisations de retraite à la CARFO.

Il faut noter que le mouvement qui est apparemment bien suivi surtout chez les agents de terrain, ne l’est pas pour les assistants, les contrôleurs de police et autres, qui ne se sentiraient pas concernés.

En plus de Ouagadougou, à Bobo Dioulasso et à Koudougou, la même grève serait observée.

Nous avons tenté en vain d’avoir la version de la mairie centrale. Le protocole vers qui nous avons été orienté a appelé le directeur de ressources humaines. Lui à son tour nous a fait savoir qu’il n’est pas la personne habilitée à traiter du sujet. Qui alors ? Le maire ou son secrétaire général ? Ils sont tous en session, nous a répondu le protocole qui a promis nous contacter.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net