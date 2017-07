30 ans de l’Office de santé des travailleurs : « Une occasion pour magnifier les efforts des spécialistes de la santé au travail », selon le ministre de la santé, Pr Nicolas Méda

1987-2017, l’Office de santé des travailleurs (OST) a 30 ans. La commémoration de ce grand évènement va se tenir du 25 au 31 juillet 2017. Au programme : des panels, des conférences, des expositions, etc. Le lancement officiel de ces activités a eu lieu le 25 juillet 2017 à Ouagadougou en présence de plusieurs autorités.

« OST, 30 ans d’expérience au service de la santé des travailleurs, quelle contribution à la promotion du travail décent dans les entreprises du Burkina Faso », c’est sous ce thème que l’Office de santé des travailleurs commémore son 30e anniversaire. La question de l’importance de la santé au travail n’est plus à démontrer eu égard de son impact sur le bien être des travailleurs. Les spécialistes ont suffisamment prouvé avec des chiffres éloquents, l’impact négatif de la faible couverture sanitaire des travailleurs sur le développement économique et social. « Les questions de la santé et de la sécurité sont très importantes en ce sens que le développement du tissu économique d’une nation passe obligatoirement par la valorisation de son capital humain au travail », a rappelé le Pr Vincent Ouédraogo, directeur général de l’OST.

Pour le patron de la cérémonie le ministre de la fonction publique, Clément Sawadogo, chacun des agents de l’OST doit jouer pleinement sa partition pour la réussite de cette commémoration dont les activités prévues sont d’une grande importance pour informer, sensibiliser et interpeller, aux fins d’une meilleure prise en charge des problèmes de santé et de sécurité que rencontrent les travailleurs dans les milieux professionnels. « Aussi longtemps que nous travaillerons, nous aurons toujours besoin des conditions qui minimisent les risques professionnels », a-t-il dit. Tout en exprimant sa reconnaissance aux acteurs partenaires, ce dernier a formulé le vœu que cet accompagnement très important puisse se poursuivre.

Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Lassane Savadogo, parrain de la cérémonie, a quant à lui, tenu à féliciter l’OST pour ses multiples actions en faveur des travailleurs du Burkina. Par ailleurs, il l’a invité dans la perspective d’une véritable promotion de la sécurité et de la santé au travail, à instaurer et à développer l’esprit de la pluridisciplinarité sans lequel tout effort visant une prévention et une productivité durables reste vain.

La précarité des conditions de travail des travailleurs dans la plupart des entreprises du Burkina, commande un engagement sans réserve à tous niveaux, pour contribuer à créer des conditions favorables à un mieux-être des travailleurs. Le ministre en charge de la santé Nicolas Méda est de cet avis. Aussi, il a fait savoir que la présente cérémonie commémorative du 30e anniversaire de l’OST constitue une formidable occasion de rencontres, de sensibilisation et de mise en relief des efforts des spécialistes de la santé au travail dans le fonctionnement des entreprises de notre pays. Somme toute, il a également salué la contribution de l’OST à l’effort des structures publiques telles que la CARFO (Caisse autonome de retraite des fonctionnaires) et la CNSS, en faveur de la prévention et de la prise en charge des risques professionnels au Burkina.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net