In memoria : Dabiré Daouda

Voilà un an déjà qu’il a plu au Tout Puissant de rappeler à Lui son serviteur

DABIRE Daouda,

Précédemment Responsable Administration Des Ventes/Import à CFAO Technologies, dans sa 45ème année.

Le temps qui passe n’émousse pas notre affliction !

En ce douloureux anniversaire,

La grande famille Zaguè à Konsola, Daouèrè, Dano, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Mali, USA, France et Belgique ;

La famille de feu DABIRE Sada à Bobo-Dioulasso ;

La famille de feu El Hadj Ollé COULIBALY à Bobo-Dioulasso ;

Mr SOME Naon Drissa à Bobo-Dioulasso ;

Mr SOME François à Bolloré Transport Logistique ;

Mr DABIRE Abdoulaye, Docteur Vétérinaire à Ouagadougou ;

Mr DABIRE Boubacar à TRANSLOG à Ouagadougou ;

Mme TRAORE née DABIRE Awa à Bobo-Dioulasso ;

Mme BAYE née DABIRE Kadidiatou à Sitarail Bobo-Dioulasso ;

Mme KONE née DABIRE Aminata à Banfora ;

Mme POISSONET née DABIRE Korotimi, Esthéticienne à Ouagadougou ;

La veuve Mme DABIRE née YODA Jacqueline Sylvia Eléonore et ses enfants Saïda Shanone Patricia et Ben Sada Chris ;

Les familles alliées : TRAORE, BAYE, KONE, POISSONET, SOME, DIARRA, YODA, Mme YODA Aminata Patricia et ses enfants à Ouagadougou et à New York, BASSIERE, DE MOL, HIEN, OUEDRAOGO, BAZI, COULIBALY, OUATTARA,

prient tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pensée pieuse pour le repos de son âme et les convient au doua qui aura lieu le 30 Juillet 2017 à 9h00 à son domicile à Karpala.

UNION DE PRIERE