Lutte contre la mortalité maternelle et infantile au Burkina Faso : Le réseau mère enfant des Hauts-Bassins fait le bilan de ses activités à Bobo-Dioulasso

Le réseau mère enfant des Hauts-Bassins organise du 26 au 28 juillet 2017, ses troisièmes journées périnatalités sous le thème : « La santé de la mère et de l’enfant, quelle évolution depuis 2005 dans les Hauts-Bassins ». Cette rencontre vise à faire le bilan de leurs activités depuis 12 ans et permettra également aux acteurs, de discuter des perspectives pour que le réseau puisse jouer pleinement son rôle. Ainsi, le lancement officiel des travaux a été fait par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Attiou.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des soins néonatals de mauvaise qualité sont la cause principale des décès de jeunes enfants. La santé de la mère est aussi essentielle pour un nouveau-né. Ainsi, pour remédier à cette situation dans notre pays, le réseau mère enfant des Hauts-Bassins défend et soutient les programmes de santé communautaires très complets pour les femmes enceintes, les mères et les enfants, auxquels il apporte une assistance. Ces programmes devraient en théorie contribuer à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans notre région, voire le Burkina Faso.

Créé en 2005 et reconnu officiellement le 18 juin 2010, le réseau mère enfant des Hauts-Bassins, premier du genre en Afrique de l’Ouest, a pour but de contribuer à réduire la mortalité et la morbidité maternelle et infantile en apportant du bien-être à la mère et à l’enfant dans la région des Hauts-Bassins. Il vise également à construire des collaborations entre professionnels au gré de leurs sensibilités autour des difficultés remarquées dans le système de santé, particulièrement celle relative à la santé de la mère et de l’enfant.

Selon le Pr Blami Dao, président d’honneur du réseau, « il a pour objectif d’optimiser la prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né grâce à la mutualisation de plusieurs établissements et professionnels de santé ».

Ainsi, dans le cadre de ses activités, le réseau organise du 26 au 28 juillet 2017, ses troisièmes journées périnatalités afin de faire le bilan de ses activités depuis 12 ans et d’envisager des perspectives pour son bon fonction (le réseau).

A en croire le président d’honneur, ces journées permettront aux invités, aux partenaires techniques et financiers et aux membres du réseau de mettre en commun leurs expériences pour permettre une amélioration de la lutte contre la mortalité de la mère et de l’enfant. « Les échanges permettront aux acteurs d’ici et d’ailleurs de communiquer et de partager leurs expériences professionnelles pour le bien-être de la mère et de l’enfant », a-t-il laissé entendre.

Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, a d’abord souhaité la bienvenue à tous, avant de souligner l’importance de ces journées qui selon lui, visent à commémorer les 10 ans du réseau et à favoriser les échanges scientifiques autour de la santé de la mère et du nouveau-né.

Au cours de ces trois jours de rencontre, les participants aborderont entre autres les audits de décès maternels et néonatals, la prématurité, les maladies transmissibles de la mère et de l’enfant, les meilleures pratiques en santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et de la planification familiale du postpartum. Les conclusions de ces travaux devront permettre une amélioration des indicateurs de santé dans la région des Hauts-Bassins et partant ceux au niveau national par l’amélioration du domaine de la santé de la mère et de l’enfant.

Au titre des bilans, il ressort que le réseau a pu créer un cadre de concertation entre les différentes maternités et les services de pédiatrie de la région. Il a pu appuyer les supervisions qui se passent dans les différentes formations sanitaires, créer un dossier médical au niveau des maternités et Centres Médicaux avec Antenne Chirurgicale (CMA). Et le bilan est jugé satisfaisant par les acteurs eux-mêmes.

« De façon globale au niveau des Hauts-Bassins, il y a eu des progrès. Des progrès en terme d’approche et en terme de politique ; des progrès aussi en terme de réduction de la mortalité des mères et des nouveau-nés », a conclu le Pr Blami Dao.

Romuald Dofini

Lefaso.net