Première conférence des cadres de l’UNIR/PS : Les inscriptions ont lieu jusqu’au 31 juillet 2017

Le Président de l’Union pour la Renaissance/Parti Sankariste (UNIR/PS) porte à la connaissance des camarades cadres du parti que la Première conférence des Cadres de l’année 2017 se tiendra le VENDREDI 04 aout 2017 à Fada N’Gourma dans la salle de Conférences du Conseil Régional de l’Est sous le Thème : « Quel engagement du cadre de l’UNIR/PS pour le rayonnement du parti ? »

A cet effet, et pour permettre l’organisation du départ et le séjour sur place, ils sont invités à s’inscrire auprès du Secrétariat du parti le LUNDI 31 JUILLET 2017 au plus tard.

Je sais compter sur l’engagement de tous pour la réussite de cette activité.

Avec le Peuple, Victoire !

Le Président

Me Bénéwendé S. SANKARA