Publicitaires Associés : L’équipe de Cécile Gouba installée

C’est un président sortant visiblement satisfait qui a passé le témoin. Abdoul Aziz Bamogo a rappelé les acquis engrangés sous son mandat à la tête de Publicitaires Associés. L’adoption du code de la publicité et de son décret d’application, les textes professionnels (charte qualité, code de déontologie et d’éthique), sont autant d’acquis en deux ans.

Abdoul Aziz Bamogo n’a pas oublié de noter le regain d’intérêt pour la structure, avec le retour notamment de certains anciens et le payement des cotisations. Aussi, l’ancrage institutionnel de Publicitaires Associés est une avancée relevée par le président sortant. Il n’a pas manqué de féliciter toute l’équipe qui a travaillé à ses côtés.

Avant de transférer les pouvoirs à la nouvelle présidente, le désormais ancien président de Publicitaires Associés a insisté sur les chantiers qui devraient constituer le cheval de bataille de l’équipe entrante. Il s’agit notamment de l’application des différents textes adoptés.

En tout cas, pour le conseiller technique du ministre en charge de la communication, l’application des textes est plus qu’une nécessité. Selon Pascal Thiombiano, le métier de la publicité est en train d’être dévoyé au Burkina Faso, par des ‘’aventuriers’’.

Pourtant, a-t-il insisté, c’est un secteur clé dans la création de la richesse et dans la sensibilisation. La nouvelle équipe devrait donc travailler à pérenniser les acquis et relever les nouveaux défis. « S’imposer face à la publicité qui vient de l’extérieur et qui est souvent contraire à nos valeurs et mœurs », a préconisé Pascal Thiombiano qui a ajouté que Publicitaires Associés devrait balayer devant sa case pour sanctionner les brebis galeuses.

L’équipe pilotée par Cécile Gouba est forte de six membres avec pour mission la poursuite des chantiers entamés par les prédécesseurs. « Nous sommes conscients de la lourde tâche qui est désormais la nôtre et nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes », a rassuré la présidente avant de préciser que l’une des priorités de son mandat sera effectivement l’application des textes.

« Il est temps que les annonceurs soient satisfaits des services et produits livrés par les publicitaires burkinabè, il est temps que le publicitaire vive dignement de son métier, il est temps que les agences de publicité participent activement au développement socioéconomique du Burkina Faso », a-t-elle insisté, avant de lancer un appel à la mobilisation de tous les membres de Publicitaires Associés pour lutter ensemble et gagner ensemble.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net