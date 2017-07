Bukina-Espagne : Algemesí Solidari inaugure un bâtiment de salles de classes pour 180 élèves au Burkina Faso.

Nous reprenons pour vous en langue française cette publication du journal local d’Algémesi ( TERRAVEUwww.terraveu.com ) ; village situé à 50 km de Valence et solidaire du village de Basneere (région de Kaya) grâce à l’entremise de l’ONG Algemesi Solidari. Cette démarche n’a d’autre élan que de rendre la gratitude pour l’altruisme exprimé par des habitants d’une petite localité valencienne qui ne ménagent aucun effort en apportant soutien et solidarité à un village nommé Basneeré, qui n’est pourtant pas à un jet de pierre d’Espagne. Le papier traite du projet de coopération décentralisée porté par l’ONG Algemesi Solidari sur le renforcement des infrastructures éducatives. N’est-ce pas l’éducation le fondement de tout développement ? Lisez plutôt !

« C’est dans le cadre de l’inauguration du bâtiment qu’une délégation est partie d’Algémesi début Juillet pour la remise officielle des salles de classes. Faisaient partie de cette délégation, Marta Trenzano, maire d’Algémesi, les conseillers municipaux Josep Bermúdez et Pau Montalvà ainsi que plusieurs représentants de l’ONG « Algemesí Solidari » dont son président Xavi Ferragud et l’architecte de l’ouvrage M. Joan Vicent Maravilla.

Quelques jours avant l’inauguration, la délégation a été reçue à Ouagadougou, la capitale par le ministre de l’Education du Burkina Faso, Jean Martin Coulibaly qui a apprécié le travail que l’ONG est en train de faire pour les jeunes élèves en fin de cycle primaire. C’est la deuxième fois que la plus haute autorité de l’éducation de ce pays accorde une audience à l’ONG Algemesi Solidari, preuve qu’elle s’implique directement au projet. A noter que dans ce pays, seulement 26 habitants sur 100 savent lire et écrire.

La délégation valencienne en visite a également rencontré des techniciens de la région en prévision de doter l’ensemble du complexe éducatif de l’énergie solaire. Plus tard, ils ont été reçus par le directeur général de l’éducation du centre-nord du Burkina, Alphonse Keita, afin d’entamer déjà la construction de la deuxième phase du projet qui comprendrait la construction de latrines et de l’administration...

Grande fête de l’Éducation

La cérémonie d’inauguration qui s’est voulue solennelle et festive a eu lieu en présence de la quasi-totalité des autorités éducatives et administratives de la région ; entre autres : la représentante du ministre de l’Éducation, Catherine Kabore, le maire de Kaya, une ville moyenne voisine, en plus du maire de Basneere et des représentants de diverses ONG travaillant dans la région. Le Maire de Kaya, Aboubacar Ouédraogo a promis de construire un forage d’eau dans l’enceinte de l’école et le directeur de Caritas-Ocades Isidore Ouedraogo, d’annoncer l’octroi de bourses d’études pour 20 filles.

Le maire d’Algemesi Marta Trenzano et le chef du village de Basneere ont inter changé des présents pour symboliser le jumelage entre leurs deux villages. Le bâtiment à inaugurer était entouré de rubans colorés et un groupe de musique et de danse traditionnelle accompagnait la cérémonie. Après la coupure de rubans, les enfants se sont précipités pour occuper symboliquement leurs places dans la nouvelle école.

Le bâtiment a une superficie de 300 mètres carrés où il y a trois classes de 65 mètres carrés à l’intérieur. Il a été conçu pour accueillir les élèves du cycle secondaire déjà que la phase primaire de leur éducation s’est déroulée dans de mauvaises conditions. Les enfants ont étudié dans des sortes de casernes ou installations très précaires. Au regard du système éducatif mis en place par le gouvernement burkinabè, l’utilisation de ces salles de classes serait optimale étant donné que les plus petits pourraient les occuper également.

Faire école

Le but de ce projet de l’ONG Algémesi Solidari est de promouvoir l’éducation en construisant des bâtiments pour améliorer l’avenir des enfants de ce petit endroit éloigné d’Afrique. C’est pourquoi toutes les personnes impliquées tant à Basneere qu’à Algémesi ont pu apprendre d’une part les nouvelles techniques de construction et d’autre part les valeurs humaines des habitants de Basneere et de la région.

Ce n’est pas en vain que les blocs de pierres et le sable qui ont servi à la construction de la base furent transportés par les habitants de Basneere eux-mêmes pendant que l’entreprise constructrice se chargeait d’élever les murs. Quant à l’Université Polytechnique de Valence, elle a à son tour conçu la toiture qui réduirait la température à l’intérieur du bâtiment d’une moyenne de 10 degrés. Une équipe de bénévoles d’Algemesí a supervisé les travaux.

Rappelons que ce projet de l’ONG Algemesí Solidari a bénéficié de la collaboration du village d’Algemesi, des universités publiques de Valence, de la paroisse de Maria Auxiliadora d’Algemesí, de l’Institut Arabista Ribera de Carcaixent, et de diverses Entreprises locales. Récemment, le collège d’Éducation Spéciale Alberto Tortajada d’Algemesí a tout aussi adhéré à l’initiative ».

TERRAVEU.COM

Retranscrit par : Roland Zongo Sanou, correspondant en Espagne

Lefaso.net