Examens artistiques nationaux : C’est parti pour la 3e édition

Pour la 3e fois, la Direction générale de la formation et de la recherche (DGFR), en partenariat avec le secrétariat permanent de la Commission nationale de la Certification, organise les examens artistiques nationaux. Ils sont une soixantaine de candidats à aller à la conquête de trois diplômes dans les domaines de la musique et des arts plastiques. Le top de départ des épreuves a été donné dans la matinée du 25 juillet 2017 à Ouagadougou.

Une soixantaine de candidats à l’assaut, soit du Certificat de qualification professionnelle (CQP), du Brevet de qualification professionnelle (BQP) ou du Brevet professionnel de technicien (BPT) ; dans les domaines de la musique et des arts plastiques.

Les candidats à ces examens sont les élèves des écoles et centres de formation en musique et arts plastiques, ainsi que les artistes professionnels désirant obtenir un diplôme dans leurs domaines de compétence. « Avant, les gens étaient formés sur le tas dans le domaine des arts. Même quand ils étaient excellents, ils n’avaient aucun diplôme pour continuer par exemple la formation ailleurs », s’est rappelé Jacob Daboué Directeur général de la formation et de la recherche du ministère en charge de la culture.

Les candidats vont montrer leur savoir-faire dans les épreuves écrites et pratiques dans les centres de l’INAFAC et du lycée Song-Taaba, à Ouagadougou.

C’est le ministre de la culture, des arts et du tourisme qui a donné le coup d’envoi des épreuves. « Notre présence est la manifestation d’une volonté affichée du gouvernement de mettre la formation au cœur de la politique culturelle dans notre pays », a dit Tahirou Barry.

Pour Jacob Daboué, une fois diplômés, les candidats auront de belles perspectives. « L’Etat est certainement en train d’envisager dans les années à venir, la possibilité d’inscrire les arts dans la réforme globale de l’enseignement au Burkina Faso. Dans cette réforme, on profite inscrire les arts et la culture dans la formation des lycéens. Dans les lycées et collèges, l’Etat va prévoir des enseignants dans le domaine artistique… » a-t-il expliqué.

La stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif national, débutée depuis 4 ans, accorde une place de choix à la formation. Quand il sera question de recruter des enseignants en arts et culture pour enseigner les collégiens et lycéens, les diplômés de ces examens artistiques nationaux, seront en pôle position.

Les résultats sont attendus le 2 aout 2017.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net