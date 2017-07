Vous êtes professionnels et vous avez envie de passer des vacances utiles, Charisma Agency, vous propose un séjour linguistique au Ghana avec une excursion au Togo (Tamale-Accra-Lomé).

But : Pratiquer l’Anglais en contexte réel, se familiariser avec la culture et les valeurs anglophones

Activités éducatives et ludiques : Excursions touristiques ; cours d’Anglais structurés, interactifs et encadrés ; sorties à la plage, shopping ; exposé-débats avec des natifs ; animation de groupes thématiques ; etc.

Date :

Du 02 au 16 août 2017.

Options disponibles :

Possibilité de passer juste une semaine

Possibilité de voyager exclusivement en bus ou combiner Bus & Avion

Date limite des inscriptions : 31 juillet 2017.

Coûts : à partir de 300 000 F CFA (Transport, hébergement, restauration, assurance et excursions).

Contacts : 25 37 19 19/78 54 53 83/71 70 64 64 .