Tabagisme en Afrique : Situation alarmante, selon l’OMS

LEFASO.NET | Maxime Jean-Eudes BAMBARA (stagiaire) • mardi 25 juillet 2017 à 15h00min

La consommation du tabac dans les pays africains devient de plus en plus inquiétante si bien que l’Organisation mondiale du commerce (OMS) tire la sonnette d’alarme sur l’explosion de ce phénomène en Afrique d’ici à 2025. Le fait le plus inquiétant est que le cancer du poumon et autres maladies liées à la consommation du tabac, jadis inexistants, du moins inconnus des africains, seront désormais le quotidien de ces populations.